巴勒斯坦和谈代表发出建国最后通牒

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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(本文由路透中文网编译提供)
路透西岸拉马拉10月24日（记者 Luke Baker） - 巴勒斯坦首席和谈代表埃雷凯特(Saeb Erekat)给出目前为止最明确的说法，计划在三年内建立独立的巴勒斯坦国，即便这意味着无视美国提出的不要推进该计划的请求。
埃雷凯特表示，已经别无选择，只有单方面推动建国。他对多年来努力与以色列共同找到解决方案的努力毫无进展表示极度沮丧和无奈。
他表示，下月将向联合国安理会提交方案，提出2017年11月为基于1967年中东战争前的边界建立两个国家的最后期限。以色列在上述中东战争期间占领了加沙及约旦河西岸地区，并夺取了东耶路撒冷，这些地区是巴勒斯坦提出的作为独立国家应该拥有的土地。
“现状不能再持续下去了，”埃雷凯特周四在位于拉马拉的办公室内对媒体表示。“我们要在不晚于2017年11月建国。就这样。”
巴勒斯坦领导层清楚美国几乎必定否决任何类似方案，不过美国首先会努力劝阻巴勒斯坦不要采取这种行动，以便美国不需要动用否决权。
埃雷凯特称，美国国务卿克里本月在开罗的一次会议上告诉他安理会“不是一个选项”，但是没有提及否决字眼。美国是巴勒斯坦资金的主要来源之一。
即便巴勒斯坦建国提案在联合国受阻，埃雷凯特重申了将以巴勒斯坦的名义加入逾500个国际组织、公约、条约和协议，由此形成事实上的独立。（完）
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不