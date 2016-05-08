沙特政府部门大换血 沙特阿美董事长取代欧那密

路透利雅得5月7日 - 沙特阿拉伯国王萨勒曼周六撤换老资格的石油部长，并重组了一些大型政府部门，这场大规模洗牌显然是为了支持上周出炉的全面经济改革计划。

最引人注目的举动是成立新的能源、工业和自然资源部，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长Khaled al-Falih出任部长，负责国家能源政策。

重大人事变动还包括经济领导人方面的调整，包括任命新成立的商务与投资部部长以及沙特阿拉伯货币管理局(SAMA，即沙特央行)总裁。

此次变动要比萨勒曼去年1月登上王位以后的多次调整走得更远，并给政府打上了其子--副王储萨勒曼--的烙印。

副王储是2030改革计划愿景的作者。他提出的这份计划对沙特政府以及经济的整体运转方式进行了全面的重新思考，以便为将来减少对石油收入的依赖做好准备。

该计划中一些最重要的元素将在未来几周内充实，涉及新建一支大型主权财富基金，将沙特阿美私有化、削减能源补贴，扩大投资和精简政府。

80岁的欧那密曾经是世界能源行业最有影响的人，不过一句话就能够左右石油市场，但自从萨勒曼登基以来，他的影响力似乎大幅下降。他已被任命为宫廷一名顾问。

Falih一直以来被认为最有希望成为欧那密的接班人。和欧那密一样，他也有在沙特阿美工作的经历，2009年起担任这家公司的执行长，直至去年他改任公司董事长和卫生部长。

不过，他在石油输出国组织(OPEC)，或者在制定沙特石油政策方面，是否将起到与欧那密同样的作用，还不清楚。(完)