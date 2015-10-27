俄媒体称外交官证实叙利亚自由军代表曾多次访俄

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科10月26日 - 俄罗斯媒体报导称，俄罗斯外交部官员波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）周一称，叙利亚自由军（FSA）代表曾数次访问俄罗斯。
克里姆林宫也表示，普京五天内第二次与沙特国王萨勒曼通电话。普京是叙利亚总统阿萨德的主要盟友，沙特则支持叙利亚反对力量。
国际文传电讯社援引波格丹诺夫报导称：“是的，他们访问过，本周也来过。”他是在被问及叙利亚自由军代表上周是否访问过俄罗斯时做上述表示的。
“他们一直在这里，而且是不同的人。有人走了，又有人来，但他们均称是叙利亚自由军的代表。”波格丹诺夫说道。
俄罗斯改变了对叙利亚自由军的立场，该国周六表示其空军在知道叙利亚自由军在哪儿的情况下愿意对后者施以援手。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。