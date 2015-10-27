俄媒体称外交官证实叙利亚自由军代表曾多次访俄

路透莫斯科10月26日 - 俄罗斯媒体报导称，俄罗斯外交部官员波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）周一称，叙利亚自由军（FSA）代表曾数次访问俄罗斯。

克里姆林宫也表示，普京五天内第二次与沙特国王萨勒曼通电话。普京是叙利亚总统阿萨德的主要盟友，沙特则支持叙利亚反对力量。

国际文传电讯社援引波格丹诺夫报导称：“是的，他们访问过，本周也来过。”他是在被问及叙利亚自由军代表上周是否访问过俄罗斯时做上述表示的。

“他们一直在这里，而且是不同的人。有人走了，又有人来，但他们均称是叙利亚自由军的代表。”波格丹诺夫说道。

俄罗斯改变了对叙利亚自由军的立场，该国周六表示其空军在知道叙利亚自由军在哪儿的情况下愿意对后者施以援手。（完）