“基地”组织领导人称“伊斯兰国”不合法 但暗示双方可以合作

路透开罗9月9日 （记者 Omar Fahmy） - “基地”组织领导人扎瓦希里称，“伊斯兰国”及其领导人巴格达迪是不合法的，但称如有可能愿意与其合作共同对抗在伊拉克和叙利亚由西方主导的联盟。

扎瓦希里在网上发布的一个录音带中称：“我们不承认这个哈里发国。”

不清楚录音带录制于何时，但录音带中提到的事件表明录音带最起码录制于八个月前。

尽管“基地”组织与“伊斯兰国”这两个伊斯兰组织存在竞争关系，但扎瓦希里暗示称，双方在抗击西方方面仍有合作空间。

“尽管（‘伊斯兰国’）有重大错误，但如果我在伊拉克或者叙利亚我将会与他们合作，共同击杀十字军、世俗主义者和什叶派教徒，即使我不承认他们国家的合法性，因为抗击西方的重要性大过他们是否合法的重要性，”他说道。

扎瓦希里没有详细说明，但他的言论暗示他可能寻求与“伊斯兰国”合作。

“扎瓦希里称‘伊斯兰国’绝非哈里发国，且巴格达迪不配当哈里发，”布鲁斯金学会‘基地’组织问题专家威尔·麦肯斯（Will McCants）说道。“尽管如此，它是一个酋长国，且若扎瓦希里在伊拉克和叙利亚，他将会与‘伊斯兰国’并肩作战。这似乎有点像是抛出的橄榄枝。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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