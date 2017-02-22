沙特阿美选定摩根大通及摩根士丹利办理IPO-消息人士

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路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。

上述两家美国银行业者将和小型投资银行业者Moelis & Co (MC.N)一同负责此次IPO，预料这将是全球最大的IPO案，出售股权总值约1,000亿美元。

消息人士指出，汇丰控股(HSBA.L)是可能办理面向中国投资人业务的五家投行中的首要竞争者，并称另外四家银行将是中国籍投行；中国投资人在这次释股中扮演重要角色。

消息人士称，最终聘用的投行业者仍有可能调整；消息人士不愿具名，因此事过于敏感。

这件IPO案是沙特政府经济转型Vision 2030计划的核心。可能最多有5%的沙特阿美股份，同时在利雅得的沙特股票交易所Tadawul，及一个或多个国际市场挂牌。沙特阿美是全球最大的石油生产商。

沙特阿美、摩根大通、摩根士丹利及汇丰皆不予置评。

华尔街日报稍早报导称，摩根大通、摩根士丹利和汇丰已被选为主承销商。

沙特的行业消息人士上月称，花旗集团(C.N)还与其它公司一道争取沙特阿美此项IPO的顾问头衔。

此项IPO由沙特主管能源和经济政策的副王储萨勒曼所推动。去年，萨勒曼称他预计沙特阿美在该项IPO中估值至少在2万亿美元，最终估值或将更高。

行业及银行业消息人士告诉路透，对于明年出售股份后沙特阿美的形态，沙特正在考虑的有两个选项：全球性的石化综合企业，或专业的国际石油公司。

熟知情况的消息人士本月告诉路透，沙特阿美还指定国际律所White & Case承担IPO的法律咨询工作。White & Case与沙特阿美的关系已久。

华尔街日报周一报导称，沙特倾向于令沙特阿美在纽约上市，但也在考虑伦敦和多伦多。

消息人士曾表示，沙特阿美还与新加坡交易所(SGX)就潜在上市事宜进行过商谈。(完)