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中国财经 | 2017年 6月 7日 星期三 08:23 BJT

明家联合子公司起诉乐视旗下企业 涉及总金额6,291万元

路透上海6月7日 - 深陷经营压力漩涡的乐视再遇争端，广东明家联合移动科技股份有限公司(300242.SZ)周三公告，控股子公司就与乐视旗下公司多个广告欠款事项提起诉讼，涉及总金额6,291万元人民币。

公告显示，上述诉讼事项中被告方包括乐视体育、乐视控股(北京)、乐视电子商务(北京)和乐视网信息技术(北京)，案由均为广告合同纠纷。

日前乐视传出在美国大幅裁员约70%，资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。

乐视旗下有上市公司乐视网(300104.SZ)。4月乐视网预计，今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料为公司净利润增加数亿元。

明家联合股票周二收报8.80元。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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