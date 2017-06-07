明家联合子公司起诉乐视旗下企业 涉及总金额6,291万元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月7日 - 深陷经营压力漩涡的乐视再遇争端，广东明家联合移动科技股份有限公司(300242.SZ)周三公告，控股子公司就与乐视旗下公司多个广告欠款事项提起诉讼，涉及总金额6,291万元人民币。
公告显示，上述诉讼事项中被告方包括乐视体育、乐视控股(北京)、乐视电子商务(北京)和乐视网信息技术(北京)，案由均为广告合同纠纷。
日前乐视传出在美国大幅裁员约70%，资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
乐视旗下有上市公司乐视网(300104.SZ)。4月乐视网预计，今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料为公司净利润增加数亿元。
明家联合股票周二收报8.80元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。