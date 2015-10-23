流入希腊的难民人数猛增 联合国称不应怪罪俄罗斯空袭

路透日内瓦10月23日 - 国际移民组织周五称，截至10月21日的五天里，流入希腊的移民数量猛增至4.8万人，是今年迄今人数最多的一周，从地中海抵达欧洲的移民总数达到了68.1万。

联合国难民署中东负责人Amin Awad称，俄罗斯的空袭和叙利亚城市阿勒颇附近的战斗升温造成人们流离失所，约5万人转移，但对难民潮的影响不大。

他表示，叙利亚国内流离失所的人数从760万降至630万，这可能与难民流入欧洲和最新的计算不全面有关。（完）