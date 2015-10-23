流入希腊的难民人数猛增 联合国称不应怪罪俄罗斯空袭

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透日内瓦10月23日 - 国际移民组织周五称，截至10月21日的五天里，流入希腊的移民数量猛增至4.8万人，是今年迄今人数最多的一周，从地中海抵达欧洲的移民总数达到了68.1万。
联合国难民署中东负责人Amin Awad称，俄罗斯的空袭和叙利亚城市阿勒颇附近的战斗升温造成人们流离失所，约5万人转移，但对难民潮的影响不大。
他表示，叙利亚国内流离失所的人数从760万降至630万，这可能与难民流入欧洲和最新的计算不全面有关。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。