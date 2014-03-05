房子、车和旅游成中国农民工最热门消费需求--中金

路透上海3月5日 -中国知名投行中国国际金融公司最新报告指出，其近期调查显示，房子、车和旅游是国内数亿农民工未来最热门的消费需求，因此看好大众消费板块，推荐各子行业的龙头股。

中金公司1月底采用问卷调查形式对农民工消费需求进行调研，有效样本1,008份，涉及打工城市37个，打工者的家乡所在地26个。

报告指出，本次调查发现，农民工对收入增速的预期乐观：42%的受访问者认为未来三年收入年均增速5%-10%，26%预期10%-20%的收入增长，9%预期20%的收入增长。基于该调查结果，中金对未来农民工的消费潜力充满信心。

中国13.6亿人口中，仅4亿多有城市户籍。在新城镇化的大背景下，2.7亿的农民工大军及其家人将逐步成为新的城里人，或推动新农村建设，由自给自足转向新兴消费者，成为主导未来消费市场扩容和升级的最主要因素。

在最想实现的消费愿望中，农民工买房的愿望远高于其他，占比达37.1%。排在第二、第三的分别是买车和旅游。如果收入增长最需要增加的三项日常消费中，食品、衣物和家电排位前三，分别占比48.8%、46.1%、43.1%，表明这三项基础消费仍有很大的升级空间。

调查结果显示，伴随收入增长，农民工的旅游休闲需求有巨大发展潜力，他们偏好的人均酒店消费达100-200元人民币/天，人均餐饮消费50-100元。报告认为，农民工对于酒店住宿的支出能力超出预期，其主流酒店预算恰恰是经济型酒店的价格区间，未来品牌连锁经济型酒店将快速发展，同时酒店业消费升级趋势明显，白领阶层将更多选择中档经济型酒店。

调查结果还显示，农民工仍青睐实体店购物，91%的受访者收入增加后会增加百货、超市、购物中心的消费；家电消费方面，其收入增加会首选购买手机、空调、彩电；而服装服饰方面，44%的受访者乐意消费100-300元价位区间的品牌，27%乐意消费300-500元的品牌，中低端服装品牌仍有发展空间。

该报告推荐A股个股包括旅游业的中青旅(600138.SS)、中国国旅(601888.SS)、宋城股份(300144.SZ)；零售渠道的苏宁云商(002024.SZ)、永辉超市(601933.SS)、重庆百货(600729.SS)等；家电类股如格力电器(000651.SZ)、老板电器(002508.SZ)、合肥三洋(600983.SS)以及服饰类的美邦服饰(002269.SZ)、森马服饰(002563.SZ)和凯诺科技(600398.SS)等。

海外上市个股方面，中金公司报告看好如酒店业的华住(HTHT.O)、如家HMIN.O；旅游业的港中旅(0308.HK)；餐饮业的百胜集团(YUM.N)等等。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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