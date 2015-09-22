中国工信部长：确保年内完成宽带提速和移动带宽资费下调30%的目标

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国工信部部长苗圩周二表示，确保年底前完成固定网络和宽带网络的提速目标，以及移动流量单位带宽平均资费水平下降30%的目标，助推大众创业和万众创新。
据新浪刊登苗圩在一次论坛的开幕致辞全文，他表示要全面实施宽带中国战略，加快推进网络城市和4G网络的建设，提升网络的性能，扩大普及规模，建设覆盖全国的大带宽，高速率的宽带网络。
他称，要推进网络提速降费，针对消费者反映热烈的网速不高，资费过高的问题督促电信企业做好各项提网速降资费的优惠措施。
同时，全面落实互联网+行动计划，重点抓好互联网+协同制造和互联网+中小微企业创业创新等重点行动；并加快推进信息化与工业化的深度融合，加快信息通信产业链协同创新，推动信息技术改造提升传统的产业。
数据显示，截止到7月底，全国4G用户数超过了2.5亿户，移动互联网的用户数达到9.37亿户，固定宽带网络的用户数达到了2.08亿户，平均接入的速率达到12.8兆，宽带网络资费保持持续下降。
苗圩并指出，以互联网经济为代表的新增长点在快速形成，今年上半年全国电子商务交易规模同比增长26%，其中网络零售商品额增长45%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。