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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 15:48 BJT

伊布、席尔瓦告别AC米兰 转会PSG

据媒体报导，AC米兰俱乐部老板贝卢斯科尼周四确认球队的两名王牌球星伊布拉希莫维奇和席尔瓦，将以6500万欧元左右转会费售予法甲劲旅巴黎圣日耳曼。在今年5月意甲联赛输给尤文图斯丢掉冠军後，AC米兰已经交易了多位老牌球星，其中包括加图索、因扎吉和范博梅尔等。

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