伊朗外长称与世界大国的核谈达成“里程碑”

路透维也纳2月28日 - 伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）周四称，伊朗与世界大国的核谈判在本周达到了“一个拐点”。这表明双方有望很快取得突破。

“我将此称之为里程碑，是谈判中的一个拐点，”在维也纳参加联合国会议的萨利希接受奥地利广播电台ORF采访时说。

“我们正在向能让双方都满意的目标迈进，我对此持非常乐观的态度，也抱有很大的希望，”他说道。这番言论根据的是萨利希英语讲话的德文译文。

萨利希没有透露伊朗与世界大国在哈萨克斯坦进行的核谈判的详情，但指出双方将在一个月内继续举行会谈的事实表明，此事在继续向前推进。

在接受奥地利新闻社（APA）采访时，萨利希被问及了伊朗提炼纯度为20%的浓缩铀的问题。这是伊朗与西方的争论焦点之一。

20%纯度远远超出了发电用核燃料的需求，距离武器级铀仅仅存在一个不大的技术障碍，因此引发国际社会对伊朗发展核武计划的担忧。

萨利希称，伊朗迄今提炼至20%纯度的约250公斤浓缩铀中，有近100公斤被加工成了供研究反应堆使用的燃料板。

萨利希在APA采访中淡化国际制裁对伊朗的影响。

“制裁干扰了(伊朗)经济，但不会以持久削弱(伊朗)经济。应当告诉西方的一件事是：每当制裁加强时，我们就会研究出应对制裁影响的新对策。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。