伊朗外长称与世界大国的核谈达成“里程碑”

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳2月28日 - 伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）周四称，伊朗与世界大国的核谈判在本周达到了“一个拐点”。这表明双方有望很快取得突破。
“我将此称之为里程碑，是谈判中的一个拐点，”在维也纳参加联合国会议的萨利希接受奥地利广播电台ORF采访时说。
“我们正在向能让双方都满意的目标迈进，我对此持非常乐观的态度，也抱有很大的希望，”他说道。这番言论根据的是萨利希英语讲话的德文译文。
萨利希没有透露伊朗与世界大国在哈萨克斯坦进行的核谈判的详情，但指出双方将在一个月内继续举行会谈的事实表明，此事在继续向前推进。
在接受奥地利新闻社（APA）采访时，萨利希被问及了伊朗提炼纯度为20%的浓缩铀的问题。这是伊朗与西方的争论焦点之一。
20%纯度远远超出了发电用核燃料的需求，距离武器级铀仅仅存在一个不大的技术障碍，因此引发国际社会对伊朗发展核武计划的担忧。
萨利希称，伊朗迄今提炼至20%纯度的约250公斤浓缩铀中，有近100公斤被加工成了供研究反应堆使用的燃料板。
萨利希在APA采访中淡化国际制裁对伊朗的影响。
“制裁干扰了(伊朗)经济，但不会以持久削弱(伊朗)经济。应当告诉西方的一件事是：每当制裁加强时，我们就会研究出应对制裁影响的新对策。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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