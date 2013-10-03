亚太和中东局势风云变化 重现海上争霸

8月28日在地中海土伦港拍到的法国核动力航母“戴高乐号” 。 REUTERS/Stringer

路透伦敦9月30日（记者 Peter Apps） - 经历25年的中东战乱以及冷战后西方大国海军支出锐减后，面对中国崛起、西方不愿在叙利亚等冲突中部署地面部队等情况，海上争霸再度兴起。

从华盛顿政府机构的走廊、到非洲海岸的海盗猎场及亚洲的造船厂，都能感受到海上力量备受重视的气息。

“你会看到，利用海上力量发挥作用将会受到更大的重视，”已退役的美国海军作战部长加里·拉夫黑德（Gary Roughead）说。

“这一幕在叙利亚的地中海海域正在上演，在太平洋和中东地区也在上演，”拉夫黑德说。他现在是斯坦福大学胡佛研究所的客座研究员。

印度近期推出了该国的首艘国产航母，全球今后10年还会造出十几艘航母，当中包括美国两艘“杰拉尔德·R·福特级”巨型航母、两艘英国航母、一艘为印度翻新的俄罗斯航母、以及一艘或多艘中国国产航母。

美国咨询公司AMI International称，接下来的20年，全球用于海军项目的支出预计为8,000亿美元左右，其中亚洲国家这方面的支出将占到四分之一。亚洲目前已经超越欧洲，成为继北美之后的全球第二大海军市场。

“海上力量的重要性在与日俱增，”美国海军少将、北约潜艇部队指挥官罗伯特·卡门斯基（Robert Kamensky）代表美国海军在伦敦发表演讲时说。

“我们正面对需求的增长……同时资源在减少的情况。”

美国正将舰艇从大西洋向太平洋转移，部分目的是制衡中国海军。

中国“辽宁号”航母虽然尚未全面投入使用，但已开始服役。此外，中国也在建造潜艇、巡逻舰和其他军舰。

一些焦虑不安的周边邻国、尤其是与中国有领土争端的国家，则纷纷对雷达至导弹及鱼雷等军备进行升级。

日本明年将会有22年来最大规模的军费支出增长，购买巡逻船只和直升机，并创建海军陆战队编制。

在海湾地区，伊朗小船舰队成群出现，加上美国长期驻防的航母减少，由此引发的担忧促使沙特和阿联酋购买和建造新的巡逻舰。

欧洲的海军力量虽然较小，但却仍不容小觑。自2000年以来，西班牙、法国和意大利都建造了新的航母。在2011年利比亚战争期间，法国和意大利还大量地出动了其航母。

“这简直可以称为海上复兴，”英国第一海务大臣、海军上将George Zambellas在伦敦军火展上说。“海军又有事干了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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