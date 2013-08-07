美赞臣遭发改委罚款3300万美元

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发

路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)