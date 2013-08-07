美赞臣遭发改委罚款3300万美元

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透8月6日 - 美赞臣(MJN.N)周二表示，将支付与中国反垄断审查相关的约3,300万美元罚金。
美赞臣称，作为反垄断调查的结果，中国发改委确定了对美赞臣及其他多家婴幼儿配方奶粉品牌的行政处罚。
自从2008年曝出中国部分奶粉受三聚氰胺污染的丑闻后，中国民众对国产奶粉的信任度严重受损，外资婴幼儿配方奶粉在中国备受推崇，目前约占市场总销量的一半。
美赞臣称，这笔罚款将导致其全年每股收益（EPS）减少0.12美元，但该公司重申2013年不计入一次性项目的EPS预测为3.22-3.30美元。
此前，中国发改委对美赞臣以及达能(DANO.PA)、雀巢NESN.VX、雅培(ABT.N)和合生元(1112.HK)等婴幼儿配方奶粉品牌进行反垄断调查，包括是否涉及价格操纵。
此后，美赞臣等品牌下调了婴幼儿配方奶粉的价格。
路透未能立即联系到达能、雀巢和雅培置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。
路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。