恒天然斥资近37亿元要约收购贝因美20%股权 拟组澳洲合资公司

路透上海9月9日 - 中国贝因美婴童食品股份有限公司(002570.SZ)周二公告称，全球最大乳制品出口商--恒天然(Fonterra)(FSF.NZ)已决定斥资36.81亿元人民币要约收购贝因美20%股权，其中现有大股东贝因美集团至少出让8%股权参与这次要约收购。公司股票自今日起复牌。

公告显示，收购完成后，恒天然与贝因美计划在澳大利亚共同组建一家合资公司，贝因美持有51%股份。该合资公司将购买恒天然在澳大利亚目前所拥有的达润（Darnum）制造工厂，为恒天然和贝因美制造婴幼儿配方奶粉、基粉等产品，预计总投资为2亿澳元。

公告称，恒天然旗下恒天然乳品香港以每股18元价格要约收购贝因美2亿450.4万股（占公司20%股权），资金全部来自恒天然集团，要约收购价较贝因美停牌前收市价溢价25.3%。

若一个月要约期满后，净预受要约不足贝因美11%股份，则本次要约收购失败。为保证收购成功，贝因美集团将在要约期的前五日拿出至少8%股份提供给收购人，在截止日前一天若净预受要约股份占比不足11%，贝因美集团还要拿出相应股份来补足。

贝因美集团目前持有上市公司40.16%股份。恒天然要约收购后，不影响贝因美集团的控股股东地位。

本次收购需经贝因美董事会、股东大会表决通过以及国内商务部门的相关审核，要约收购报告书需经中国证监会出具无异议函后才得以正式公告。

公告称，贝因美希望引进一名乳制品行业的全球战略投资者，以进一步增强其业务；而恒天然集团在全球牛奶和乳制品采集、加工和销售方面占据全球领先地位，并希望和一家领先的中国婴幼儿乳品企业建立长期的战略合作关系。

除计划在澳洲建立合资公司外，恒天然及贝因美还将就在中国共同投资建设牧场进行探讨，恒天然及贝因美都将重新审查对方各自的牧场资产和发展规划以确定是否可以在牧场经营方面进行联合投资或者合作。此外，双方还将在产品、技术、品牌等方面探讨进一步合作的可能性。

贝因美自6月19日开始停牌，因拟披露重大事项。该股上一交易日收报14.36元。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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