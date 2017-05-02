摩根大通CEO迪蒙称坏的公共政策是其最大担忧

路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通(JPM.N)首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。

“我真正担心的问题是坏的公共政策，”迪蒙在一个会议上称。“我们把许多人落在了后面。”

作为白宫新成立的战略与政策论坛成员，迪蒙与该小组中的其他企业领袖肩负着找到办法在美国创造更多就业的任务。尽管迪蒙在美国大选中并未支持特朗普，但还是参加了这个小组；他将此举归因于需要支持驾驶飞机的“飞行员”。

迪蒙强调称，科技进步与创造就业并不对立。

他说，如果不是科技发展，“你还在住帐篷，捕猎水牛，而且只能活到35岁”。“随着机器人代替人类的工作，人类将会作出调整，找到其他事情去做。如果它(科技发展)走得太快，那我们可以制定政策来进行补偿。”

迪蒙自2005年12月以来一直担任摩根大通CEO，当被问及是否有投身政界的想法时表示没有任何意愿，他称自己现在投身政府部门为时已晚，而且也不愿意担任市长、参议员或者地方长官。

“你得早点开始行动。奥巴马在竞选总统前就已写了两本关于自己的书，”迪蒙称。这番讲话赢得聚集在贝弗利山庄希尔顿宴会厅的数百位商界领袖、金融届人士和政府官员的笑声和掌声。

迪蒙表示，政府需要投入更多资金到为人们提供教育和工作机会的项目，尤其是为那些在城市街区生活贫穷且经济压力大的人。

“对于我们因没有帮助这些人解决问题而招致抱怨，我认为是理所当然的，”迪蒙称，“这是一件很可怕的事情--这些在市中心长大的孩子中可能会有未来的鲍威尔(Colin Powell)、奥巴马和爱因斯坦。但我们永远不会知道，因为我们没有为他们提供大多数人享有的机会。”(完)