全球矿业仍对中国市场长期需求持乐观态度--普华永道

路透北京6月15日 - 普华永道周一发布的最新报告预测，虽然中国经济持续放缓对大宗钢材商品及普通金属需求产生影响，全球矿业仍对中国市场的长期需求持乐观态度，并将其视为全球矿业的主要驱动因素，中国目前占全球大宗商品需求总量的40%至50%。

据普华永道2015全球矿业报告指出，受全球经济增长减速以及新兴市场增长乏力的双重影响，全球金属及矿业市场的前景依然暗淡。全球矿产企业对大型项目的资本性支出下降了20%，并预期在2015年还将持续缩减。

“虽然中国经济放缓为整个矿产行业笼上阴影，但中国政府促进工业化和城市化的经济计划将成为需求回升及其国内经济增长的驱动因素。我们相信中国政府正在采取的一系列改革措施将在长期促使大宗商品需求回暖。”普华永道中国区矿业主管合伙人苏啓元表示。

他并认为，受到大宗商品价格疲软的影响，矿产公司的生存环境面临挑战。企业都在力图通过成本节约及‘精益求存’战略在商品周期中保持盈利。而在全球，诸多矿企普遍受困于煤炭供应过剩所导致的亏损。

报告分析，美国、加拿大及澳大利亚等全球各大矿业公司纷纷缩减成本，通过资产剥离实现股东利益的最大化。中国和印度将迎来更多产业整合，以遏制产能过剩。中国三大矿产企业紫金矿业(601899.SS)、中煤能源(601898.SS)和兖州煤业(600188.SS)逆势而上，全年市值增长均超30%，中金黄金公司(600489.SS)和山东黄金矿业股份有限公司(600547.SS)新进跻身“全球矿业40强企业”。

在大宗商品（特别是铁矿石和煤）供应过剩以及中国需求放缓的情况下，大宗商品价格持续下滑。2014年铁矿石、煤和铜价格分别大幅下跌了50%、26%和11%。2014年全球矿业公司40强企业市值骤然缩水1,560亿美元，较2013年减少了16%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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