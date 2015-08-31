特写：近期全球股市大跌 迈瑞医疗私有化进程存疑

路透香港8月31日 - 近期全球股市大跌之际，在美国上市的中国迈瑞医疗私有化计划引发诸多质疑。

了解情况的银行人士透露，中国医疗器械制造商迈瑞医疗的高管正在与银行讨论22亿美元贷款事宜，但尚未有银行为拟议中的35.6亿美元管理层收购提供支持。

银行人士称，此次融资包括15亿美元五年期或七年期贷款，以及6.5-7亿美元过桥贷款。贷款总额达到22亿美元，这将是中国在美国上市企业最大规模的私有化贷款案。

公司总裁兼首席执行官李西廷、董事长及联席首席执行官徐航和常务副总裁成明和于6月4日宣布，将以每单位30美元的报价收购迈瑞在纽约股市的所有美国存托凭证(ADR)，较当日收盘溢价9%。

然而中国股市数周以来的剧烈波动，以及人民币8月11日意外贬值，令外界质疑他们融资收购的能力。迈瑞上周四收盘报24.76美元，较收购报价低17%，表明投资者对管理层回购心存疑虑。

与多数中国企业私有化一样，融资的详细内容披露不多。

“这是典型的中国杠杆收购(LBO)。收购计划宣布后，由高管处理债务及股票筹资流程，”香港一名资深杠杆融资银行业人士表示。

“这些高管可能引入一些其他投资者，例如私募股权公司，以便在收购完成后，结清过桥贷款，否则可能就是重新在中国挂牌，为定期贷款进行再融资。不过他们尚未提出具体的计画，”一名中资银行消息人士表示。

审核融资的银行要考虑几个因素。

这三名高管对迈瑞的持股比例达27.7%。即便他们能通过债务融资22亿美元来购买剩余股份，仍有3.74亿美元的缺口。

此债务融资的规模较大，又没有知名私募股权保荐人护航，这些因素也可能令国际银行望而却步。

之前成功的私有化交易，如中国数字广告商分众传媒控股和中国网络游戏开发商巨人网络集团，均是受益于凯雷投资集团和霸菱亚洲等国际保荐人的支持，才得以从国际银行处获取债务融资承诺。

在包括凯雷在内的关键保荐人选择退出财团后，纳斯达克上市中资网游企业盛大游戏的私有化交易在2014年9月搁浅，当时包括国际银行在内八家银行准备承销的7.5亿-8.5亿美元融资贷款也因此泡汤。

今年4月，有几家中国投资者接棒，填补已退出的保荐人空缺，表示他们将以全部现金方式为盛大游戏19亿美元的私有化交易提供融资。

迈瑞22亿美元融资交易相对2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的债务/EBITDA比率约为8.6倍。相比较而言，分众传媒2013年的37亿美元私有化交易包括17.25亿美元的杠杆贷款，起始杠杆标准约为EBITDA的1.95倍，该交易为截至目前所完成的最大规模的亚洲杠杆收购(LBO)交易。

由于这是第一笔由贷款市场提供融资的中资企业私有化交易，要获得投资者的认可还需要一些时间，而且还需克服做空机构Muddy Waters的负面研究报告等多重阻碍。

近21家美国上市中资企业在4-6月收到了私有化要约，其中很多企业仍在等待交易完成，其中包括移动安全软件公司奇虎360科技有限公司的101亿美元私有化案。

上周股市大跌导致奇虎360的股价跌至51.29美元，较77美元的发行价下跌34%。

使迈瑞医疗颇具吸引力的一个不同之处可能在于，该公司是一家传统的实体企业，拥有有形资产，这与之前的高科技企业私有化案不同。

“我们不会只参考股市投资者，还会考虑迈瑞医疗的业务和表现，因为该公司是一家制造商，而不是来自科技媒体及通讯行业的没有太多资产的公司，”第二家中资银行的另一位银行人士这样说道。(完)

(编译 张荻/陈宗琦/刘秀红/汪红英；审校 郑茵/王丽鑫/高琦)

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