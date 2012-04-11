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中国财经 | 2012年 4月 11日 星期三 18:55 BJT

孔庄煤矿发生透水事故 四人遇难

路透香港4月11日电---中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周三公告称,公司持股62.43%的上海大屯能源(600508.SS)所属孔庄煤矿发生一起透水事故,四名工人遇难;料事件不会对公司生产经营构成重大不利影响.

中煤能源A、H股股份今天暂停买卖,并将於周四恢复买卖.

公司的声明称,事故中有七名工人被困,至今有三名工人获救,四名工人遇难,相关後续工作正在进行中.

中煤能源表示,上海大屯能源所属煤矿已进行短期停产整顿.大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.公司认为,上述透水事故及有关煤矿的短期停产整顿不会对其生产经营构成重大不利影响.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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