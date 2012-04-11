孔庄煤矿发生透水事故 四人遇难

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港4月11日电---中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周三公告称,公司持股62.43%的上海大屯能源(600508.SS)所属孔庄煤矿发生一起透水事故,四名工人遇难;料事件不会对公司生产经营构成重大不利影响.
中煤能源A、H股股份今天暂停买卖,并将於周四恢复买卖.
公司的声明称,事故中有七名工人被困,至今有三名工人获救,四名工人遇难,相关後续工作正在进行中.
中煤能源表示,上海大屯能源所属煤矿已进行短期停产整顿.大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.公司认为,上述透水事故及有关煤矿的短期停产整顿不会对其生产经营构成重大不利影响.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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