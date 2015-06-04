版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 13:17 BJT

嘉能可将关注煤矿业资产 为未来成长预先铺路

路透墨尔本6月4日 - 矿业暨大宗商品贸易商嘉能可表示，将留意澳洲煤矿资产与其他煤矿相关机会，该公司正试图在走弱的市场中找寻契机，为未来的成长预先卡位。

“这些机会包括补强、协作以及建立选择权的机会。这是这个周期循环的好时机，”嘉能可煤矿业务主管Peter Freyberg在一项企业午餐会中表示。

嘉能可今年稍早表示，鉴于价格大幅下跌，将把2015年煤炭出口删减1,500万吨。Freyberg预期今年嘉能可煤炭出口料“较为接近9,000万吨，而非1亿吨。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐