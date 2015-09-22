行业低迷大潮下矿企另觅他径减债

路透丹佛9月21日 - 一种原本小范围内运用的矿业融资形式正逐渐成为负债矿商的新宠，这一现象再度反映出矿业的不景气局面，这个行业经历大宗商品低潮考验已有四年。

世界第三大矿企嘉能可(GLEN.L)正在商谈通过所谓的“产出/资金流(streaming)融资交易”筹集逾10亿美元资金。此前世界第一大黄金生产商Barrick Gold (ABX.TO)以及多元化矿企Teck Resources TCKb.TO也进行了这样的融资交易。

在股东、评级机构以及贷款机构敦促矿企削减债务之际，预计还会出现更多的这类交易，因为当前大宗商品价格前景黯淡，而出售资产、减少派息以及增发股票等其他工具对于减债又不够给力。

目前为止这种融资形式用得最多的是中型矿企，这些矿企要取得资本以扶持矿业项目的选择比较有限。在这种融资形式中，矿企要用未来的部分产出换取前期资金。

排名靠前的世界大矿企现在都准备采取这种融资形式，为了减债未来他们需要放弃一部分未来产出、收益以及现金流。这表明这些矿企已经没有多少路可选。

“这是目前的一个时代特点。”BMO Capital markets分析师Andrew Kaip说。

“股权市场融资在很大程度上已经关闭...矿产业者寻找其它融资途径。很不幸，这样的途径是没有办法的办法，”他说。

美国Royal Gold(RGLD.O)、多伦多的Franco-Nevada(FNV.TO)以及温哥华的Silver Wheaton(SLW.TO)等提供产出/资金流融资的公司表示，从来还没有像现在这么忙碌过。

“我们从没见过市场像过去六个月里这般吸引人，”Royal Gold执行长Tony Jensen说。

Silver Wheaton的执行长Randy Smallwood表示，目前这些产出/资金流融资当中，多数资金用途是为了改善资产负债表。

“看一下所有我认为有吸引力的融资机会...总规模大约在40-50亿美元之间，”Smallwood在金矿业年度大会--丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)上表示。

所有这三家公司的执行长都预测，产出/资金流融资公司可能不得不联手完成交易，因为交易规模过大，任何一家公司都无力独自吃下。但它们表示，矿产业者不喜欢银团方式，这会让交易的竞争力降低，增大融资成本。(完)