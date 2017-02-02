焦点：矿业勘探支出萎缩多年之后 今年将重现增长

调查：95%日企无意加入中国一带一路 认为其他计划有更大商机
路透东京5月25日 - 路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。
路透悉尼2月2日 - 经过多年削减预算以及深度发掘现有矿山之后，全球矿业巨头又开始寻找新的矿脉。业内分析师称，2017年勘探支出将呈现五年来首次增长。
大宗商品价格大跌时，勘探支出承受压力，投资人敦促矿商不要大手大脚，尤其是对于大型新项目和未经检验的地区。
据S&P Global Market Intelligence的数据，去年的支出较2012年高峰时期的215亿美元萎缩了三分之二。
但矿业公司称，情况正在发生改变，因为供应担忧回归，市场价格回升，而且主要大宗商品中高品位、低风险矿的交易仍难以捉摸。
标普预计今年将会有更多资金投向美国、加拿大和澳洲等低风险国家，这些国家的运营风险较低，而且拥有先进的技术。
重点放在有可能出现供应短缺的铜等大宗商品，以及可以使矿业公司以更少人力更快发现更多矿石的技术方面。
“在周期平静期，我们通常会更多聚焦非OECD国家，”力拓(RIO.AX) (RIO.L)成长及创新部门主管Stephen McIntosh称，“但在目前，我们还是专注于OECD，尤其是美洲，而且主要针对铜。”OECD即经济合作暨发展组织。
力拓今年拟在勘探方面支出1.8亿-2亿美元，必和必拓(BLT.L) (BHP.AX)则在连续四年削减之后将把勘探支出提高约三分之一，旨在发现探明更多石油和铜资源。
“我们在寻找铜、锌和镍。我们并不反对并购，只是那里没有我们所寻找的矿产，”五矿资源(1208.HK)执行董事Andrew Michelmore说道。“这就只有进行勘探了。”
总体而言，2016年第三季澳洲一地的勘探支出就从第一季的8,710万澳元升到了1.138亿澳元(8,620万美元)。澳洲的勘探支出排名全球第二，仅次于加拿大。
据澳洲矿业与勘探企业协会(Australia's Association of Mining and Exploration Companies)，去年第三季的新地钻探活动比第二季增长75%。新地钻探是衡量勘探活动的一项重要指标。(完)
(编译 李春喜/刘秀红/王琛；审校 王丽鑫/于春红)
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