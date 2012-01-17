金矿商料今年金价最高涨至2,000美元左右--罗兵咸永道

（更正）大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓（2月24日）
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透伦敦1月16日电---根据罗兵咸永道会计师事务所对黄金矿商开展的一项调查,这些业者预计2012年金价将继续攀升,多数受访者预计最高可能达到每盎司2,000美元左右.
罗兵咸永道在周一发布的报告中表示,80%的受访矿商预计金价将继续攀升,只有6%认为会下跌.受访者认为,金价最高可能达到每盎司1,350-2,500美元间,低於去年最高3,000美元的预估.
现货金周一交投于1,640美元左右.
调查显示,金价上涨对股价的提振程度不及预期,令金矿商感到沮丧.
原因之一是上市交易基金(ETF)等金融工具的增加,使投资者既可投资黄金,又可避免直接投资於矿商所可能面临的罢工、成本和政治风险.
矿商已增加了派股,并且在股息结构上更具创造性.Newmont(NEM.N)和其他业者表示,将把金价与股息增幅挂钩.
调查显示,截至11月底,金矿商的股息发放水平较2010年提高了44%.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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