金矿商料今年金价最高涨至2,000美元左右--罗兵咸永道

路透伦敦1月16日电---根据罗兵咸永道会计师事务所对黄金矿商开展的一项调查,这些业者预计2012年金价将继续攀升,多数受访者预计最高可能达到每盎司2,000美元左右.

罗兵咸永道在周一发布的报告中表示,80%的受访矿商预计金价将继续攀升,只有6%认为会下跌.受访者认为,金价最高可能达到每盎司1,350-2,500美元间,低於去年最高3,000美元的预估.

现货金周一交投于1,640美元左右.

调查显示,金价上涨对股价的提振程度不及预期,令金矿商感到沮丧.

原因之一是上市交易基金(ETF)等金融工具的增加,使投资者既可投资黄金,又可避免直接投资於矿商所可能面临的罢工、成本和政治风险.

矿商已增加了派股,并且在股息结构上更具创造性.Newmont(NEM.N)和其他业者表示,将把金价与股息增幅挂钩.

调查显示,截至11月底,金矿商的股息发放水平较2010年提高了44%.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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