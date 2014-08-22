大商所称研究铁矿石期货保税交割 拟三步走实现国际化-报载

路透上海8月22日 - 上海证券报周五援引中国大连商品交易所负责人表示称，大商所正在积极研究铁矿石期货<0#DCIO:>"三步走"国际化方案，包括开展保税交割和引进国际投资者，同时明年还将借鉴原油期货经验，力争实现货币兑换国际化。

“两年前，没有铁矿石期货时要进行市场走势判断非常困难，有了铁矿石期货价格的参考，其中的价差缩小至每吨约一、两美元左右，彻底改变了过去由于信息不对称造成的漫天要价却无从判断的不利局面，”报导援引中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示。

王晓齐并称，铁矿石期货已经得到了国内外市场主体的广泛认可，成为辅助于现货指数的价格发现工具。

事实上，在大商所上市焦炭、焦煤和铁矿石三个期货品种中，铁矿石虽然上市时间最短，但产业企业参与度却很广。

大商所昨日发布的最新数据显示，参与铁矿石交易的法人客户已经达到1,856家，包括6家矿山企业、48家钢铁企业、339家贸易商以及众多的基金、私募和期货等投资者，这其中还包括了47家有外资背景的企业，初步形成了多元化的市场参与的结构。

期货保税交割是指，以海关特殊监管区域或场所内，处于保税监管状态的货物为期货实物交割标的物的期货实物交割，也即在保税区或其他保税监管区域里设立交割库。

2013年10月18日，全球首个以实物交割的铁矿石期货在大商所上市。（完）

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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