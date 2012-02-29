矿业巨头判断全球矿石供需仍偏紧 中国需求长期向好

全球铁矿石市场是否迎来由紧到送的转折点？参加2012中国铁矿石大会的全球铁矿石巨头显然不这麽认为。

* 资本成本上升将影响矿石扩产--BHP

* 阿赛洛米塔尔认为铁矿市场短期不会供应过剩

* 淡水河谷正在与港口洽谈巨轮事宜,包括中国

* 全球铁矿供需偏紧,中国需求向好

路透北京2月29日电---全球铁矿石市场是否迎来由紧到送的转折点?参加2012中国铁矿石大会的全球铁矿石巨头显然不这麽认为.他们强调,成本上升及信贷紧缩等因素令产能扩张无法如期完成,未来数年市场仍将处於偏紧的局面,铁矿石价格亦将高位波动.

全球铁矿石市场在中国需求拉动下繁荣数年,去年底突现一波价格重挫,引发市场有关供需逆转的讨论.由於三大铁矿石巨头BHP(BHP.AX)(BLT.L)、力拓以及淡水河谷(VALE5.SA)都在进行大规模的扩产,很多分析师预测,海运铁矿石市场将从2014-2015年起出现过剩.

数据显示,在未来三年,控制全球海运贸易2/3强的三大铁矿石巨头都计划大举扩充产能,总量约超过3亿吨.

不过事情没有那麽简单.涉足铁矿石开采的全球最大钢铁企业--阿赛洛米塔尔(ArcelorMittal)副总裁Simon Wandke称,各类成本上升将使得很多铁矿石扩产项目延期,直到未来十年的後几年才有可能出现全球铁矿石的供需逆转的可能性.

"现在的环境下,很难拿到很多项目,"BHP铁矿石市场营销副总裁何睦凯(Michiel Hovers)称,由於延期以及其他原因,铁矿石供应增长估计将低於预期.但其自身的铁矿石扩产项目并没有延期.

而全球第二大铁矿石巨擎力拓(RIO.AX)(RIO.L)铁矿石业务首席执行官Sam Walsh周三亦称,当前,规模较小的铁矿石没有能力扩产,因其普遍面临信用紧缩和劳动力紧缺等问题,令其铁矿石开采的进度受限.未来半年,铁矿石价格仍将在高位波动.

"很多铁矿石扩产项目延期出现有很多因素,包括信用紧缩、有技术劳动力的短缺、政府审批冗长等,"Sam Walsh表示."我们关注了13个澳大利亚中型的铁矿石扩产项目,2010年投产的项目只有20%正常运行起来."

他认为,资本问题对铁矿石项目而言压力也很大,"过去是五年时间完成一个项目,现在状况下,十年才能完成一个项目."

渣打银行此前测算,受2008年金融危机影响,全球铁矿石价格暴跌,全球约3亿吨新的铁矿石产能扩张项目被取消或者推迟.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI自一年前接近200美元/吨的高位回落,现在约140美元.但这一价格仍是2008年底金融危机时期的的两倍,亦基本相当於大型矿山开采成本的三倍,令铁矿石成为其最大的"摇钱树".

**中国需求将向好**

尽管目前中国钢材市场的需求仍然低迷,对铁矿石的需求亦没有明显改善,但大型矿商普遍认为,考虑到中国人均国内生产总值(GDP)的钢材消耗水平仍在低位,城镇化进程仍将持续,长远看中国对铁矿石需求仍将持续增加.

力拓的Walsh明确表示,人口增长和城镇化是拉动钢材需求的两大驱动力,而中国钢铁业仍有长期发展,印度及其他地区将紧随其後.

BHP亦认为,中国铁矿石需求仍将持续增长,因为其13亿人口中有六成人口的人均GDP的耗钢量仍在很低的水平.

何睦凯预计,到2025年,仅汽车需求一项,就将增加中国钢材需求一亿吨.

作为全球最大的铁矿石消费国--中国采购全球60%的铁矿石,2011年进口铁矿石高达6.86亿吨,同比增长11%.

全球最大的铁矿石供应商--淡水河谷高管也表示,随着一些老旧矿山资源枯竭,全球铁矿石产量还需要有更多的增长.

"我们的战略是继续大规模增加产量,直到未来(铁矿石市场)供需更平衡,"淡水河谷中国的总裁Luiz Meriz在同一个会议上表示.从2010-2011年,淡水河谷已经投资了151亿美元用以扩产以及提高经营效率.

除了扩充产能,淡水河谷还投资建造大型干散货运输巨轮,以节省从巴西运输到中国的运费.

不过今年2月初,交通运输部发布了《关於调整超设计规范船型船舶靠泊管理的通知》,取消了淡水河谷这种新型超大船舶靠泊的"一船一议",令其计划受阻.

但Meriz表示,淡水河谷正在同数个国家商谈上述巨轮计划,包括日本、韩国,而和中国的协商也正在进行之中.

"我们正在和全球的港口进行协商,包括中国...截至目前,会谈仍很积极."他并补充说,接受40万吨的巨轮是一项技术问题.

而问及中国钢铁业界是否反对巨轮计划,中国钢铁工业协会副会长王晓齐则表示,"我们只在意更具有竞争力的(铁矿石)价格."(完)

--发稿 李文科/练媛媛/孙文华; 审校 黄凯

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