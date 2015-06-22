中国紫金矿业频频发力并购 目标锁定澳洲黄金矿商Phoenix

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼6月22日 - 紫金矿业(601899.SS)(2899.HK)周一向澳洲金矿企业Phoenix GoldPGX.AX发起竞购；这是紫金矿业在不到一个月内第三次抛出海外资产收购计划。
今年5月紫金矿业宣布发行新股融资100亿元人民币(16.1亿美元)，用于收购交易。
在开价4,700万澳元(3,655万美元)收购Phoenix之前，紫金矿业已持有其17.9%的权益。
紫金矿业是中国最大的金矿企业之一。该公司5月份公布了两桩规模超过7亿美元的收购交易，一桩在巴布亚新几内亚，另一桩在刚果。
Evolution Mining(EVN.AX)上月向Barrick Gold支付5.5亿美元，收购一处澳大利亚矿产，从而成为在澳洲证交所上市的澳洲第二大金矿企业。
知情人士称，该金矿的竞购吸引了17个买家。
紫金矿业向Phoenix提出的竞购条件是，后者取消对Evolution配股6,190万股的计划，Evolution目前正在等待周二的股东投票。
Phoenix建议股东不要采取任何行动，因公司在征求其他收购提议。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。