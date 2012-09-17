矿业板块大跌後或现投资机会--澳洲基金公司Allan Gray

路透悉尼9月17日电---澳洲基金公司Allan Gray表示,正在等待机会介入资源领域,因澳洲矿业荣景退潮令矿业公司的股价遭受重创.该公司向来以善于发现良好的交易机会而闻名.

"会有机会的.现在虽然有些早,但机会将会出现,"Allan Gray的首席执行官(CEO)Simon Marais表示.他拒绝指出青睐哪些股票.

"当一家公司的股价较潜在重置成本开始出现大幅折让时,我就会去吸纳,"Marais表示.

Allan Gray在全球范围内管理的资产规模为260亿美元,侧重於买入那些遭遇重挫後的股票.

"公司通常会遇到问题.你有两个选择,可能抛售,就像大多数基金经理所做的那样,但这时候股价已大跌,"Marais在接受路透采访时表示.

"我们通常会在这时候买入.如果问题得到补救,其上行的空间是巨大的."

该公司旗下的旗舰基金--Allan Gray Australia股票基金过去三年的回报率为9.7%,高於S&P/ASX300 Accumulated Index的7%回报率.

截至7月末,该基金的资产规模为5.43亿美元,持股包括Fairfax Media (FXJ.AX),Billabong International(BBG.AX)和David JonesDJS.AX,目前这些公司的股价均接近纪录低位,且都是理想的潜在收购目标.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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