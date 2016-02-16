新技术帮助矿企削减成本 延长供应过剩持续时间

路透墨尔本/温哥华2月16日 - 新技术正在帮助矿企削减成本，以度过近20年来大宗商品面临的最寒冷冬天，这对于那些本可能会破产的企业来说是个好消息，但对于产能严重过剩的整个行业来说却不太好。

煤炭和锌等大宗商品价格已较几年前创下的纪录高位最多下跌80%，这部分是因数年来全球最大原材料消费国--中国经济成长放缓，而目前尚未显示出经济减速缓和的迹象。

全球资源企业通过采用新技术，已经消化了营收下降的影响。新技术可以实时追踪运营情况，帮助缩短停工时间，节约燃料，增强安全性并提高产能。

据澳洲政府的数据，尽管大宗商品价格崩跌，但该国矿企最近一财年的获利仅较2012年下降20%。

这意味着矿企已经具备更强的韧性，从而令供应过剩的持续时间更长，并使大宗商品价格持续承受下行压力。

这与该行业内普遍努力削减资本支出的趋势相悖。

尽管资本支出预算下降，但尤其是金矿业者增加科技投资，因以澳元或加元等黄金生产国货币计价的黄金，较其他大宗商品的走势要稳健得多。(完)