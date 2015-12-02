矿业公司即将迎来更多大规模资产减记--贝莱德

路透伦敦12月1日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)自然资源部门投资主管Evy Hambro周二表示，由于金属价格下滑，矿业公司将迎来新一波资产减记和削减派息的高峰。

不过Hambro认为，全球最大的矿业集团必和必拓(BHP Billiton)(BLT.L)(BHP.AX)或可维持对股东的派息。

“总体来说，现金流缺乏将给派息带来压力，但一些公司还是有办法做到，”他在伦敦矿业与投资大会(Mines and Money conference)上说。

“必和必拓自1935年以来没有削减过股息。如果作出这样的决定，那管理层和董事会实在是够大胆的。”

越来越多人臆测，必和必拓将一改之前派息逐年递增的做法，特别是在巴西矿难之后。

Hambro认为，在整体行业中，矿山的现存价值与铜和锌等金属价格的不断下跌并不同步。

汤森路透/核心商品CRB指数今年下跌约20%，上月还跌至13年低点。

“无疑会有更多的减记...未来会有一些相当大规模的减记”，他说。

Hambro还表示，矿业需要进一步减产，但光靠减产并不能推高价格，因为中国需求复苏也很关键。

“减产方面还没有开始，需要做更多的工作。需求方面见不到什么希望，因此许多公司不可避免要进行自救。”

贝莱德是全球最大的资产管理公司，截止9月底旗下管理的全球资产规模达4.5万亿(兆)美元。(完)