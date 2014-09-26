澳洲矿企Mineralogy寻求终止中信股份的西澳铁矿项目

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透悉尼9月26日 - 澳洲矿业大亨和政治家帕尔默(Clive Palmer)控制的资源企业Mineralogy正在寻求终止中国中信股份有限公司(0267.HK)旗下中澳铁矿项目的采矿权，加剧了两家公司之间的激烈争端。
中澳铁矿项目(Sino Iron Project)位于西澳，投资规模达96亿美元，是中国迄今最大的海外矿业投资。但这个项目开始出口的时间比计划晚了逾三年，最终支出高达预算的四倍左右，让中信北京总部头疼不已。
本月稍早的时候，香港证监会起诉中信及其五名前执行董事在外汇交易中有失当行为，要求19亿港元(2.45亿美元)的赔偿金。
Mineralogy在声明中称，已在9月12日向中信发出终止通知，要求其在21天内终止对西澳铁矿项目的采矿权。
中信股份没有立即对此置评。中信股份前称为“中信泰富”，中信泰富在完成收购母公司资产后更名为中国中信股份有限公司。
帕尔默控制的Mineralogy将采矿权租给了中信。后来两家公司因为数亿美元的权利金支付问题而陷入一系列官司。
Mineralogy称，公司在2012年7月向中信泰富发出违约通知书后，接着又对其发出了采矿权终止通知书。
“中信泰富有限公司不仅没有对通知书里的违约行为进行整改，他们的主管甚至都没有对香港市场宣布收到了违约通知，”Mineralogy主管Clive Mensink在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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