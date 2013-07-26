矿商2013年削减黄金对冲

路透纽约7月25日 - 贵金属顾问公司汤森路透GFMS周四表示，金矿业者2013年的黄金对冲仓位料净减少20吨，尽管金价已经大幅下跌。

对未来的产出进行对冲，生产商便可以锁定保证价格，但若现货价格涨至对冲价格之上，则可能招来不利后果。

根据汤森路透GFMS与法国兴业银行联合发布的报告，“许多矿场仍有充足的利润，因此生产商没有立即全面签定对冲合约的压力。”

报告指出，今年第一季，总计有32家业者降低黄金对冲仓位，三家业者增加对冲仓位。

买回尚未结算的对冲部位一度是主要的需求因素，但在多数大型矿商完全结清对冲帐册、使其产出完全受现货价格所左右之后，上述因素的影响力便消退。

今年至今，现货金价格下跌21%，全年可能以下跌作收，终结过去12年连涨走势；这波连涨走势让股东对于矿商的对冲操作感到不满。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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