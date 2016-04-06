焦点：矿商减产力度不足且中国需求放缓 铜价料跌破1月低点--GFMS

路透伦敦4月5日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师指出，由于减产力度不足，且全球最大金属消费国中国的需求疲软，铜价料将跌破1月所及的六年半低点。

GFMS在周二发出的2016年Copper Survey调查报告中称，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3价格自1月15日触及每吨4,318美元的低位以来已反弹10%，但料将恢复跌势。

LME三个月期铜价格周二下午基本持平于每吨4,760美元。

GFMS报告称，“铜价有理由大幅上涨的说法显然缺乏说服力。”报告称。

“减产力度不足，上一波矿业繁荣遗留下来的高产量，以及中国经济向消费导向转型过程中的铜需求增长放缓，在这些因素的综合影响下，2016年铜价将连续第五年出现下滑。”

GFMS表示，虽然嘉能可(GLEN.L)等生产商宣布关停矿场，但恢复市场平衡需要更多的关停措施。

“颇具讽刺意味的是，从基本面的角度来看，虽然当前(价格)在稍早触及的低点上方企稳，但这最终可能会导致铜价再次下跌，因为生产商感觉不太需要采取减产行动了”，报告称。

**供应过剩压力**

GFMS称，今年全球铜市将有15万吨的过剩供应，2015年为过剩36.3万吨。铜主要用于建筑和电力行业。

2016年铜消耗量增长料将再次低迷，与2015年仅1.9%的增幅差不多。2014年的增幅为3.9%。

“电力业的用量仍将是主力，尽管其潜力将因某些因素的影响而受限，例如铝用量大幅增加影响了铜的用量，”报告中表示。

“楼市仍是影响中国铜需求的关键因素。大量的住房库存，及与中国银行业体系密切相关的风险，对政府构成另一种挑战。”

GFMS表示，中国国家物资储备局(SRB)今年不太可能进行任何大型的购买计划，尽管精炼厂向政府提出收储的诉求。

“据报导，国储局已经确认通过公共投标采购15万吨铜的目标，”GFMS表示。

“我们认为，这个目标看起来合理，也不太可能被大幅突破。”(完)