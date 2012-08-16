《明报》：以实质行动打破日本“实际控制”钓岛局面

〔(8月16日社评)

香港保钓船“启丰二号”突破日本海上保安厅舰艇拦截,驶到钓鱼岛浅滩,船上7人登岸,挥舞旗帜宣示中国拥有钓鱼岛主权.这次保钓,起到稍遏日本气焰的客观效果,也提醒两岸政府,在全面收复钓岛之前,必须采取另类“以战止战”策略,以持续和实质行动,打破日本“实际控制”钓岛的局面,增加“中国存在”的因素,这样,与日本开战争夺钓鱼岛的可能性或会降低.

中国政府应该想办法打破日本实际控制钓岛的局面.我们认为,每当有民间保钓船前往钓岛宣示主权时,中国官方公务船陪同,提供保护,是最能制造议题、引起国际关注的操作.事实上,钓鱼岛既属中国领土,则中国政府派船到钓岛海域执行公务,有何不可?

若目前情况不改变,让日本在钓岛继续坐大,则日後若有谈判,中国处境也极其不利,届时要解决争议,可能只有战争一途.所以,中国开始经营对钓岛的实际控制,其实是另类“以战止战”,争取避免发生真正的战争.

“启丰二号”人员成功登上钓岛以後,据日本传媒报导,海上保安厅准备扣留保钓船,并将“拘捕”的14名香港保钓人士移送到冲绳本岛调查.这是另一场主权法理斗争,不排除日本意图透过操作拘捕、处理等程序,显示在钓岛执行日本法律的权力,中国政府有责任从法理上维护主权和保障保钓人士利益,打好这场外交战.就钓鱼岛问题,法理斗争属於新鲜事物,怎样处理会成为先例,必须小心因应.期望14名保钓人士早日归来.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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