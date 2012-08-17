《明报》：钓岛争议 中日同样承受民族主义压力

（8月17日社评）

“启丰二号”保钓船成功登陆钓鱼岛,在大陆和日本民间激化了许多人的民族主义情绪,中日政府处理此事时,不应该忽略对方人民的可能反应.中国对日本在钓岛的作为,处处忍让,已经不为人民接受.中国政府对於钓岛,不能再太软弱地忍让下去,必须有理有节地与日本周旋,打破日本实际控制钓鱼岛的局面.

近年来,日本政府就钓岛问题,与极右政客唱双簧,对中国步步进逼,激发了日本的民族主义,认为“占领尖阁列岛”在望.但是“启丰二号”冲抵钓鱼岛的浅滩,日本这股民气宛如刺穿了的皮球,对最新支持率跌至不足20%的野田内阁,情况是雪上加霜.

这次保钓事件,在中国方面,除了惊醒中国政府,更再次燃点了中国人民对日本的敌忾同仇.日本政府若只看到自己的民族主义,罔顾中国也有民族主义,就要有事态发展至不可收拾地步的准备.

大陆网民除了枪口对外,中国政府也备受批评,不少人认为,日本在钓岛嚣横跋扈,是中国政府过於软弱,一味忍让,以至养痈为患的结果.大陆官方应该感受到民众对政府处理钓岛问题的失望和愤怒,若不适当调整,这股民气对政权的冲击,不可小觑.

在钓岛问题和侵华罪孽困扰下,中国勿再一味忍让,追求一厢情愿的中日友好关系,因为从目前情况看来,日中友好根本不是日本的外交目标.就钓岛问题,我们重申:中国政府应该想方设法,打破日本实际控制钓鱼岛的局面,才是负责任和对得起炎黄子孙的做法.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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