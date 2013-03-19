《明报》：习李理念显抱负要作为 须制度建设谋长治久安

（3月19日社评）

习近平与李克强正式接班之后，在发表讲话和首次中外记者会上，都不乏雄心壮志，要为国家和人民干一番事业。

习近平在十二届全国人大会议闭幕会上发表讲话，主题要实现中国梦。他提出的中国梦，基本上从思苦忆甜出发，不过，即使经济上取得成就，人民生活得到改善，中国梦就全部实现了？事实上，若法治、整治腐败、消灭特权无进展，则中国梦能否实现，已经是很大悬念。目前内地有很多负面因素制约着中国的发展，习近平在讲话中并未提到扫除负面因素的方向和规划，使人未能安心。

至于李克强在中外记者会上，提到他的改革观。中国经济发展处于瓶颈，改革艰难之处，李克强应该知之。不过，在温家宝总理统领之下，改革之路仍然举步维艰，温总退下来了，则李克强如何让人相信他有能力推动改革？

习近平的中国梦，李克强的改革观，都显示他们有理想、有抱负，要有一番作为，但是我们期待见到更具体的办法和政策配合，确保习李推动的理想和抱负，不会因为领导人的注意力改变而变。

关于政治体制改革，在今次两会中并未再提及，有理由相信，现今国情，行政体制改革是涉及政治体制改革的极限；即使如此，仍然期望习近平与李克强要坚持制度的建设和确立，确保不会人去政息，后来者必须跟随。减少人治色彩，建设制度，厉行法治，能够做到这样，则10年之内，在习李领导之下实现的中国梦，才有超越吐气扬眉的更实质意义。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。