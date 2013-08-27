《明报》：“薄案”罕见高透明度 司法新标竿值得憧憬

(8月27日社评)

“薄案”审理完毕，押后宣判。此案的元素极其丰富，由于薄熙来翻供，使得在举证与质证互动下，披露大量不为人知的内幕，案中涉及的“权、钱、色”等贪腐元素，在现今的内地官场有多大普遍性，值得深思。

此案以较高透明度方式审理，做法值得肯定。若此案的处理开启中国司法审讯的改革潮流，则将会成为里程碑式的案例。

薄熙来不承认控罪，检方指薄熙来罪行极其严重、又拒不认罪，促请法庭必须依法从严惩处。庭审所见，除了首日薄熙来翻供，检方未及铺陈证据以外，翌日检方全面反击，在大量证据形成证据链面前，薄熙来的反驳就显得空洞。

薄熙来涉及的受贿、贪污罪和滥用职权罪，三项罪名均与他雄踞一方的重庆无关；不少人认为把薄熙来与重庆切割，以免摇撼重庆和时局。但这样恰恰让薄熙来翻供有操作空间。

薄熙来表白向中纪委坦承认罪，看来是刻意放低姿态，争取中共以党纪作内部处理，希望落空之后，愤而在庭上翻供。但党纪并无法定效力；中纪委体现党的领导，检察机关是执法部门，然则党大抑或法大，这是连全国人大委员长彭真也搞不清楚的问题。由“薄案”的审理，反映坚持由党的领导之余，如何强化检察机关的执法职能，看来是法治发展的下一个议题。

薄熙来虽然翻供爆料，不过，值得注意的是，隐约之间仍然看到他有所克制。说明他不想或不敢与中央决绝，与他对证人的批评和贬损绝不留情相比，霸气不减的薄熙来仍然有所顾忌，或许这是他所说“百感交集”的一面吧。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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