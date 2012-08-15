《明报》：日本侵华战败67年 今又步步进逼钓岛

（8月15日社评）

这次保钓行动,本来憧憬两岸四地保钓船和人士会师,到钓鱼岛海域宣示主权,但是,在两岸政府阻挠下,大陆和中国台湾的保钓船将缺席,香港保钓船“启丰二号”只能孤身上路.今次,日本原本严阵以待,准备拦截中国人的保钓船,现在只有一艘“来犯”,对海上保安厅船舰不会构成太大威胁,两岸政府的保钓表现,使人失望.

今日是8月15日,对於保钓有另一层意义.上世纪30、40年代,日本发动侵略战争,给中国等亚洲国家带来深重灾难,67年前的今日,日本无条件投降,但是,日本对这段不光彩历史,并未深刻反省,沉缅于错误的历史观,每逢此日,一些日本政客到供奉甲级战犯的靖国神社参拜.

在中国,不乏专家学者认为钓岛主权争议升温,参拜靖国神社,不足为虑.不过,日本政客参拜靖国神社,伤害中国人民、亚洲人民感情,结合日本政府正在拟定作战计划占夺钓鱼岛,种种事态,起码应该警醒专家学者,其实日本整体本就沉浸在错误历史观的氛围中,战後与中国的交往,从来就没有真心诚意过.

特区政府坚持按既定政策,推展国民教育,特首梁振英说学校可以自订教材,我们认为,日本侵华、在靖国神社供奉甲级战犯,以至要占夺钓鱼岛等事态,是极佳的国民教育素材.期望有心人以这些素材编订教材,供教师采用,让学生从认识历史到认识中国人身分,肯定较强行灌输要学生“爱党爱国”的国民教育,更能得到家长和市民接受.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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