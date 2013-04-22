《明报》：天灾躲不了 人祸须避免

（4月22日社评）

四川汶川大地震5周年纪念日即将到来之际，与汶川位处同一断裂带的四川雅安市又发生7级大地震，造成多人死伤。灾民在汶川地震中失去儿子，又再于雅安地震中失去女儿，可见不少居民其实等同活在「计时炸弹」之上。到底这地区是否适宜民众长期居住，社区应如何应对未来势将再次出现的地震，是国家必须深思的问题。

世界上不少国家与城市均是在地震活跃地带上建立起来的，以现今建筑科技的发展，已有能力把地震的破坏大大减低。国家现在已开始富起来，国家既然选择让国民继续在地震带上生活，就必须在相关地区实施最严格的防震建筑标准，更要尊重并保护那些勇于揭露豆腐渣工程的人，而非把他们关进监牢，杜绝豆腐渣工程再现。把公帑用来兴建货真价实的「防震楼房」，总比兴建什么大广场政府大楼形象工程更为实际，人民才能安心在地震带上继续生活。

灾难发生后各方不会吝啬伸出援手，但内地过去处理捐款的手法，却令不少人留下阴影。香港捐款到内地重建的中学，落成不足一年就被拆改建为商住地产项目，内地红十字会也曾出现「富二代炫富事件」，被内地民众质疑捐款是否被挪用，事件势将影响民众捐款救灾的热诚。如今内地政府及相关团体必须对捐款及救灾物资实施最严格的管理，确保善款用在灾民手上。

天灾已经发生，失去的性命已无法挽回，内地政府必须尽力制止人祸的发生，把天灾的伤害减至最低。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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