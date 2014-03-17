《明报》：改革进退系于一念之间

(3月17日社评)

改革是今年「两会」的主旋律。两会期间，各部门高官开出的改革措施林林总总，以下的荦荦大端尤为引人注目。

（1）金融改革方面，今年的主要任务之一是建立存款保险制度，健全金融机构风险处置机制。而利率改革的最后一步——放开存款利率，将在两年内完成。

（2）首次全国土地污染普查数据将会公布；环保部长周生贤透露，大气污染防治财政专项资金管理办法亦将在年内出台。

（3）内地城镇化规划也已公布，要努力走出一条中国特色新型城镇化道路，「着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题」成为规划的核心内容。

（4）今年未提「调控」房价，而是强调「针对不同城市情况进行分类调控」、「完善住房保障机制」、「增加中小套型商品房和共有产权住房供应」、「抑制投机投资性需求，促进房地产持续健康发展」。

（5）农业部长韩长赋在表示，土地流转不能搞大跃进，要有序流转。

（6）国家主席习近平在「两会」上强调「国有企业不仅不能削弱，而且还要加强」，令人对国企改革是否能如期推进打上了问号。

（7）最高人民检察院检察长曹建明透露，司法改革的方案也将公布，最高检也会很快公布改革的方案，而改革的重点之一，就是加大司法公开的范围和力度。

以上7 点信息，既令人有所期待，又看得出当局对各项改革的顾虑重重。

时光荏苒，时不我待，用总理李克强在记者会上的话讲，「说一尺不如做一寸」。现在，是执政者用行动兑现改革承诺的时候了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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