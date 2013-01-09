香港《明报》：“南方周末”掀波澜 突显传媒体制须改革

（1月9日社评）

广东省南方报业集团旗下"南方周末"事件,继续发酵,集团大厦外持续有民众聚集,有支持当局处理的人,但是更多人不满压制新闻自由的做法.事件会否扩大变质,尚待观察,期望此事得到妥善解决,若处理不好,对习近平为首的新领导班子无异于泼冷水,势必影响国人对新人新政的信心.

3大官方传媒这些变化,当然不等于已经摆脱中宣部控制,更不等于传媒人已享有充分新闻自由、言论自由,不过,这是十八大之后的变化,连3大官媒都趋于活跃、多元,更折射出"南周"事件的奇特一面.

任何社会,进步与保守一贯并存,特别在中国目前的体制之下,改革与保守的角力乃客观事实,毋须讳言,且看在南方报业集团大厦外聚集的民众,从他们之间的对骂,就反映出这种分歧.

习近平在十八大当选总书记之后,他的一些作风,为内地官场带来新气象；另外,官方积极配合网上反腐,近日,主管政法工作的政治局委员孟建柱宣示今年内劳教制度停用等,都是回应国人强烈诉求的举措,使人对习班子有所憧憬.以内地的发展,传媒改革事在必行,"南周"事件只是暴露改革的迫切性.

无论内地和海外绝大多数中国人,都想此事得以妥善解决,"南周"事件,实际上考验习班子,特别是新任广东省委书记胡春华处理复杂事件的折冲樽俎技巧和能力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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