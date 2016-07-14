《明报》：仲裁未化解争议 南海反而更多事

（7月14日社评）

所谓「南海仲裁案」裁决公布后，一如所料，菲律宾举国欢腾，南海领土主权争议其他当事国表示欢迎，美国和日本则声称裁决有约束力，要求中国服从遵守。不过，在众声喧哗之际，审视裁决发挥了什么建设性作用，怎样促进化解南海争议，各方面都说不出个所以然来，反而见到裁决使事态复杂化和激起更多纷争。然后，审视海牙常设仲裁庭，从组成、职权、运作到程序公义，都令人有所质疑。连串情况，促成「南海仲裁案」是负面个案，被认为使国际法和国际争端调解机制陷入尴尬景况。

裁决结果公布之后，联合国在微博发文澄清，指海牙常设仲裁庭（下称仲裁庭）与联合国没有任何关系。联合国这番切割，被解读为不欲卷入裁决而挑起的争议。事实上，仲裁目的为解决争议，用于民事、商界或国与国之间的争端，就只有一个前提，那是争议两造或各方都同意交付仲裁，并同意执行仲裁结果，则仲裁才有意义和实效。如今是菲律宾单方面提请仲裁，中国从一开始就表明不参与、不承认和不接受，可是仲裁庭却不理会，执意受理，其为仲裁而仲裁、罔顾可能出现的负面影响，十分明显。

仲裁庭执行《联合国海洋公约》（下称公约），惟公约不涉及领土纷争，而且中国早于2006年已经声明将涉及海域划界等事项争端，排除适用包括仲裁在内的强制争端解决程序。审视仲裁庭的裁决，虽然声称不对任何涉及领土主权的问题进行裁决，也不划定当事国之间的任何边界，但是裁决依然触及专属经济区等主权权利范畴。例如裁决否定中国的九段线主张、指中国在一些岛礁并无专属经济区和大陆架延伸的权利等，说明菲律宾提请的仲裁事项绕不过领土主权和划界问题。可是，仲裁庭仍然受理，自行扩权，作出对中国不利的裁决；加上仲裁庭之组成，被质疑由日本前任外交官柳井俊二把持等。因此，仲裁庭由组成、越权到针对性，显示并非一般仲裁，而是蕴含政治考量和操作的「法庭」，其裁决无法化解争议，反而使事态复杂化和触发更多纷争，就不难理解了。

《联合国海洋公约》并没有执行机制。据一项统计，海牙常设仲裁庭成立117年以来，处理过16宗仲裁提请，仲裁协议执行率极低；美国多年前也曾不理会裁决，中国这次对仲裁表明「三不」，因此不会执行裁决，也不会有任何国家和力量可以迫使中国执行。美国和日本作为域外国家，拿到仲裁庭「完败中国」这张牌，藉此向中国挤压，做到强化「离间战略」，使东盟愈益疏离中国，它们大概就感到满意；作为东盟诸国、特别是争议当事国的祈求，当然不会满足于此，憧憬在裁决下得到实质好处。中国不接受、不执行裁决结果，当事国不会有即时得益，反而仲裁庭把台湾控制的太平岛划为岩礁的裁决，各个当事国有可能「偷鸡唔到蚀把米」。太平岛面积0.51平方公里，在南沙诸岛之中面积最大，上有树林、淡水，可养殖动物，台湾长期派驻约200人，但是裁决认为太平岛未有长期承载人类主群经济生活的能力，将之降格为岩礁，只有12海里的领海范围，不拥有200海里专属经济区和大陆架的权利。太平岛既然如此，南沙群岛所有「海上地物」都是岩礁，其中菲律宾控制的中业岛、越南控制的南威岛都被降格为「礁」，它们分别在其上设立的行政区，不也就变为非法组织？看来，这就是迄今所见，大多当事国表示欢迎裁决，却不雀跃的原因，因为隐伏着纷争。

就「岩礁」裁决，另一个忐忑的是日本。日本在西太平洋菲律宾海附近公海海域占有一个珊瑚礁，水上面积不到10平方米，本来就是一堆礁石，日本却命名为「冲之鸟岛」。虽然在国际这是一个笑话，但是日本自我感觉良好，近期台湾渔民在那里有渔权纷争，民进党政府竟然承认冲之鸟是「岛」，被认为此乃媚日作为。若日本支持仲裁庭的裁决，「冲之鸟岛」岂能不降格？否则周边47万平方公里专属经济区和约25.5万平方公里大陆架，就有可能失去。日本如何应对，相信要费周章。

由此可见，设若认真体待仲裁庭的裁决，中国固然最受影响，日后在南海争议更加被动；不过，美国所得暂时也是嘴巴上逼迫中国和伺机拉拢东盟的政治利益，其他如日本和当事国都受到一定程度影响，台湾则是躺着中枪。因此，裁决不仅未纾缓争议，反而使事态复杂化和衍生更多纷争；这样的仲裁，不要也罢！中国提出与当事国直接谈判，作出实际的临时安排，包括共同开发相关海域，实现互利共赢，提供了最有可能解决争议和得到实利的空间。南海争议当事国一旦摆脱幕后有政治考量的鼓动，认清「发展之海」、「和谐之海」的目标，就会发现海阔天空，也会惊觉那些半卖半送的武器，原来蕴含着要把南海燃点为火海的恶毒心肠。