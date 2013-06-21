《明报》：超低息环境结束有期 资产调整财富大转移

（6月21日社评）

美国联储局主席伯南克透露退市，超低息环境开始走向终止，不过，由于货币政策和利率政策有根本转变，对各方都会带来深远影响，需充分掌握相关资讯。

此消息震散全球金融市场，与金融市场惯见的”鸡死鸡鸣”景况不一样，说明资产价值将会大执位。过去五年，欧以极度宽松货币挽救经济，导致市场游资充斥，特别是新兴经济体。现在伯南克透露退市，意味着资金池萎缩，金融市场波动是投资者全面计数，再决定资金投放的操作。另外，伯南克提出的退市步调并无具体细节，预期未来一段日子金融世界会处于不稳定。

伯南克的退市，对全球经济其实是好消息。美国在金融海啸受创，以印银纸方式挽救经济，实质损人利己，退市令逐步回归常态秩序。

美国经济虽见复苏苗头，但与香港经济关系密切的内地，今年以来经济明显放缓。今次全球经济状况，美国仍暂时不能寄存厚望，而内地经济同时调整，对香港构成多大程度影响，是一大悬念。

市民最关心的楼市状况，有几点值得注意。首先，超低息环境仍然持续一段较长时间，即使美国在明年底开始加息，息口只会逐渐上调，不排除市场会消化加幅。

其次，本港住宅楼宇供应，仍然处于偏紧状态，结合楼市泡沫由特殊低息环境造成，低息环境还持续一段时间，所以短中期看不到楼市大幅度调整的因素。

政府在新环境应对楼市的做法，或许需适时适度作出调整，但是政府仍要坚持压制炒卖。总之，土地房屋政策不应囿于一时一地，政府应长远规划，形成一个相对平稳而健康的房地产市场。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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