香港《明报》：中国军改 明年攻坚

（12月14日社评）

时近年尾，北京有两大重要会议，一个是中央经济工作会议，一个是中央军委扩大会议。今年的这两个会议，都被定为是＂攻坚战＂的部署会议，其中中央军委扩大会议，部署的是备受关注的国防和军队改革的＂攻坚＂。

部署明年经济和社会发展大计的中央经济工作会议，闭幕当天即将核心内容公告天下；而中央军委扩大会议从会期到内容，从来都秘而不宣。但北京消息透露，中央军委扩大会议，上周起已在北京京西宾馆召开。

11月24日至26日，北京曾召开＂中央军委改革工作会议＂，习近平在会上的讲话，被认为标志着军队改革的终极拍板。也就是说，中国国防和军队改革的方案在会上已和盘托出，改革的领导机构正式组建，等待进入＂实施阶段＂。

中央军委扩大会议通常在12月举行，决定来年军队工作大计，而今次会议唯一的议题，应该就是如何实施军队改革。虽然军委扩大会议的内容从不对外公布，但中央军委机关报《解放军报》连发评论文章，侧面透出中央军委扩大会议的主题。由于今次中央军委扩大会议的焦点议题不同于过去，所以连中共中央的机关报《人民日报》上，都发表解放军总政治部署名的评论文章，来作更大范围的思想动员，文章的标题是〈坚决打赢深化国防和军队改革这场攻坚战——深入学习贯彻习主席关于深化国防和军队改革重要论述〉。

这场军队改革，意义的确重大，也真是难度极高，要看明白得先从历史上看。晚清虽有洋务运动，但军事转型错失良机，令中国在两次鸦片战争中捱打，在甲午战争中一败涂地。到了中华民国年代，先是军阀割据，再有强敌入侵，最后国共内战，更谈不上军事转型。中共建政后至改革开放前，数度提出军事变革要求，但基于当年军队的＂山头主义＂，以及党内权斗，毛泽东也只是行换总长、调司令之事。

中国今次要从解放军编制体制、机构人事各个方面，展开大范围深层次的军事变革，有人认为等同＂推倒重来＂，有诸多原因，一个是要改变军队现状，一个是呼应国家发展大战略。

习近平接任军委主席之后，第一个治军要求是＂能打仗，打胜仗＂，但解放军的现状是既不能战，更无战胜把握。因腐败渗透军中，由中央军委到基层连队，都有贪腐问题。于是要展开军中反腐，拿总后勤部副部长谷俊山开刀，到用中央军委副主席徐才厚、郭伯雄祭旗，迄今已有近50名军级以上高级将领受查＂落马＂，校尉之类小苍蝇被拍更多。此外，机构臃肿，头重脚轻，正如邓小平多年前形容的，＂这样庞大的机关，不要说指挥打仗，跑反（走难）都跑不赢＂。习近平深感体制机制的深层问题不解决不行，遂下决心要军队改革，特别是领导管理体制的改革，来实现战斗力重建。

这次军队改革重点，无论是撤销四总部，削减总政权限，成立联合作战指挥部，还是新设陆军总部，七大军区变五大战区，都显示既要透过变革来实现肃贪变得＂能打仗＂，又要因应满足大国战略的需要，实现＂打胜仗＂。此外，还有一层政治深意。明年对中共、对习近平来说，是权力重组的十九大筹备之年。解放军不仅是一支国防力量，还是一支政治力量。国防和军队的改革，既要动机构，又要变人事，新中央军委组成和新作战体系建构，将有一批新将领走上前台，他们不仅是一支政治新军，还将成十九大权力重构的压台基石。（完）