香港《明报》：经济下行风险持续 中国量宽余势未了

（4月27日社评）

人民银行出手调低存款准备金率达1个百分点，这是2008年11月以来首次出现如此幅度的＂降准＂，远高于巿场预期的0.5%。有内地证券业人士估计，这次中国式的量化宽松， ＂放水＂规模可能达1.5万亿元人民币。

到上周四，汇丰中国制造业采购经理指数（PMI）4月份初值为49.2，逊于预期的49.6，是一年来最低。从数据看来，可以说明一个情况﹕中国实体经济下行压力持续加大，致令货币政策长期处于宽松状态。

中国经济下行是毋庸置疑的事实，本月中，国家统计局公布第一季GDP 按年增长7%，与去年第4 季的增长7.3%相比，进一步下滑；此外，生产呈现弱势，发电量继续下跌，生产活动不景气现象明确。际此种种下行数据的发表，巿场开始有人讨论能否＂保七＂。于中国政府来说，这一走势或者已在掌握之中，因为去年官方推出＂新常态＂之说，便是为今天的下行势头，对民间做好心理准备铺垫，反映经济下行将持续一段不会太短的时间，寻且成为常态。

一支又一支的＂国家队＂进场，为的是振兴疲弱不已的经济。从目前情况看来，除了股巿狂飙外，房地产板块未见明显好转，产能过剩未获消解。中新社上周四报导4月汇丰中国制造业采购经理指数消息时，引用国务院总理李克强以前的讲话内容，称官方运用政策的回旋余地比较大， ＂我们『工具箱』里的工具还比较多＂。因此有分析称，更多的＂国家队＂将会出现，意味或会有新措施到来。

近期的连串政府介入行为，说明中国经济面临的景况，客观上从GDP增长下降及制造业采购经理指数呈现低值可以看到， ＂新常态＂势必在相对较长一段时期内成为主调，过去30年的超高速增长成为历史。这一过程，对于经年累月惯于快速增长的中国来说是痛苦的调整，由于受到经济周期及固有经济结构拖累，经济进一步下行未可逆料，此刻能够做的应对之道，不出调整结构及拉动内需两招。此外，亚投行及＂一带一路＂，不仅是中国的地缘大战略，更可消化过剩产能，有望减肥消脂，精炼筋骨。然而，在最终目标达成之前，量化宽松或会持续出现，有分析指出，减息将是其中一项手段。但是，必须指出，近期中国金融宽松的大动作，是行政主导的做法所在，一旦＂国家队＂退场， ＂政策巿＂落幕，小股民当心走避不及，群起被绑，满手蟹货。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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