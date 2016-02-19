《明报》：楼市调整刚开始 “减辣”言之尚早

2月19日

本港楼市狂飈不再，楼价开始下调，地产业界，包括发展商与地产代理都响起要求政府撤减所谓「辣招」的声音。不过，从外围因素和审视本港楼市相关情况，「减辣」言之尚早。另外，今次楼市调整是一个契机，若政府坚定维持稳定供应和规划开拓土地，则有望长远塑造整体稳定健康发展的楼市，使市民不再受居住问题的困扰和折磨。

按坊间楼价指数显示，去年9月楼市处于高峰，由第四季开始调整。据反映二手楼价的中原领先CCL指数，楼价迄今由高位下调约一成，重返2015年初的水平。至于本月4日，差饷物业估价署公布的数据，显示楼价由去年10月起持续下调3个月，跌幅约7%。无论是民间和官方数字，都说明楼价下跌，而且持续下跌成为趋势。不过，迄今跌幅与过去数年楼价以倍数幅度飈升比较，实属轻微。

另外，研究机构Demographia近期发表的2016年国际房屋支付能力调查报告，截至2015年第三季，本港楼价在全球87个主要城市中排名最高。楼价中位数达本港家庭收入的19倍，使香港成为「全球楼价最难以承担的城市」；本港无壳一族置业难，从这个数字完全反映出来。这项研究的历史数据，显示本港楼价负担能力持续恶化，2013年中位数倍数为14.9年，2014年增至17年，到去年的19年，反映楼价持续远远超过家庭收入的负担能力。

一个地方，即使楼价高，设若居民都赚取高收入，负担高楼价绰绰有余，则楼价再高也不是问题。可以说，家庭收入与供楼负担比率，最能反映楼价是否处于相对合理水平。去年第三季本港供楼负担比率约占家庭收入64%，即是一个家庭若需要供楼，要耗掉三分二收入，较1995至2014年20年间的平均数46%，高出18个百分点。这些数字，显示家庭收入远远未能追上楼价升幅，楼价脱离了家庭收入的可承受能力；在炒家离场，楼市成为用家市场之后，楼价必然要下调，因为停留在高价，用家根本买不起。

除了本港的楼市特定因素，还有利率走势值得注意。过去几年楼价疯狂飈升，就与超低利率有关。去年12月，美国联储局9年来首次加息之后，本港因为资金充盈并未跟随，而这次加息之后，美国经济数据强差人意，强势美元牵动的环球金融动荡，使联储局就今年会否持续加息，取态变得犹豫。即是说，美国息口在未来较长一段时间，有可能维持在偏低水平，若利率影响楼市的规律不变，则本港楼市会否因而出现转折，是值得留意的发展。

综合楼市现状，楼价虽然开始下调，但是仍然远远超逾一般置业人士的购买能力。而美国经济景况可能使联储局调整加息步伐，欧洲、日本已经实施负利率，内地经济放缓，以宽松货币政策催谷经济也是意料之内。因此，未来可能会出现另一波游资充斥、热钱泛滥的情况，说不定会再短暂地「激活」楼市。此外，现在房屋供应虽然稳定增加，总体仍属供不应求，为防楼市有反覆，政府目的在遏制需求、打压炒卖的「辣招」，现阶段仍有必要实施，绝非放宽之理。

当然，要汲取1997年亚洲金融风暴之后，楼市过度调整而冲击经济的教训，政府须密切监察楼市情况，结合内外因素全盘因应，绝不能「一本通书睇到老」，以免重蹈当年的覆辙。另外，过去几年，楼市扭曲、楼价飈升，除了超低利率因素，也与政府将近10年没有开拓土地有关，以致供应出现严重断层。

现届政府规划开拓土地，持续稳定供应的政策，无论楼市状况如何，都应该坚持，不能再搞停建居屋和由地产商主导土地供应的勾地政策。楼市调整是一个契机，给予政府更大空间理顺供求平衡，政府要好好把握。特别是开拓土地储备，只有政府掌握足够土地资源，才可以主导房地产市场发展；也只有房屋供应持续稳定，整体楼市才有望健康发展。香港经济能否走出楼市暴起暴跌的病态循环，端视政府在今次楼市调整期的努力