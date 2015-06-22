香港《明报》：南海争端转进新阶段 中美面心不和难突破

（6月22日社评）

中国在南沙7个岛礁的填海造地工程据报快将完工，下一阶段将展开岛上的基础设施建设；上周，中国外交部表示这些岛礁建设是满足必要的军事需求，更多的是为民事需求服务。无疑，中国若停止填海造地，美国及周边一些国家的反对声音将会减少，但并不意味可以消除敌意，尤其是中美关系隐现建交36年以来的新形态，而这种新形态极可能在今年9月习近平访美期间浮现。

新形态中美关系 9月习访美将浮现

南海局势发展并不出人意料，因为一向在该海域占有主导角色的美国，惊觉受到中国挑战，作出各种反应自是必然。二次大战结束以来，南海及周边国家在反共氛围成长，构成对中国不满甚至敌视的本质；中国在这一海域填海造地，这些国家包括美国的反应会是如何，中方必然早有计算。

如今米已成炊，如何后续是焦点所在——中国不可能长期与南海周边有主权争议的国家对抗，如果期以军事手段解决，那是粗糙不堪的思维，「打一仗长治久安」只是一些人乱吹牛皮，因此随着填海工程暂告一段落，相信下阶段便是经济攻势。

中国政府推动的「一带一路」，将会是与南海周边国家缓和关系的一着棋。从亚投行的成立看来，中国对区内国家有两种应对手段﹕一、主权问题态度强硬，例如中方大举填海造地；二、经济共存共荣，「一带一路」便是起着如此作用。

东亚是潜力丰厚的经济新生地区，中国的巨大经济实力，是区内国家期许的火车头。中国政府深明这根胡萝卜的作用，一些传统上对中国敌意浓厚的国家，不得不承认中国经济大饼的确诱人。以曾于1962年与中国爆发边境战争的印度为例，中印之间敌对未见消弭，但印度总理仍视中国为经济伙伴。「一带一路」南线经过之处是南海大片海域，这条经济快船经过家门，南海各国会否心动，从而「重经济，轻政治」，值得观察。

美国本来就在这块地区拥有影响力，菲律宾更是冷战年代美国区内大型军事基地所在；1967年成立的东盟，则是美国在区内围堵中苏的棋子，加上昔年美元所到之处众皆低头，美国在这里呼风唤雨多年。时移世易，美国在区内已无重点军事基地，经济实力过去10年呈现下降，难以通过美援来争取支持。这就给中国一个颇大的进入区内空间，争夺南海话语权甚至主导权。因此，几可断言，当填海造地告一段落，接下来是经济实力比并。当然，政治经济双轨并行，南海国家会否全盘接受，仍得看经济胡萝卜是不是具有吸引力。

政治强硬经济放手 一带一路吸引邻国

中美在南海的短兵相接，将随着填海造地告一段落而缓和，然而在南海问题上中美已露出底牌，两国关系将进入30多年来罕见的关系形态。中国一再强调建构「新型大国关系」，要与美国平起平坐，习近平9月访问美国，主要议题不出这一范围。以外交术语来说，这极可能是「坦率的交流」，把中国的想法说清楚，有言在先。

当然，中美关系还未至于美俄关系般恶化，因为中国远未有俄罗斯的军事实力与美国对着干。尽管普京经济凋敝，但「瘦死的骆驼比马大」，美国不得轻视。中国的军力及经济实力不及美国，这时候与美国在各条战线开打，绝对不是最大利益。因此，在这刻把一己战略想法明确阐述的中美关系，将会是未来的主流关系形态。

中美关系自从1971年「乒乓外交」以来，长期处于不对称的状况，一般的看法是中国有求于美国，多于美国有求于中国。如今北京认为是时候扭转这一关系，南海的情况堪足说明一切。本星期，中美将举行战略与经济对话，讨论内容包含南海以及人民币汇价等议题，可视为9月中美峰会的前奏，中方的基调，相信不离美国可以在南海与中国共存，但不能再独自控制南海。类似的声音将延续到9月，不妨拭目观之。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。