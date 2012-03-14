特写：二手钻石流回市场 钻石行业光泽消退

路透多伦多3月13日电(记者 Julie Gordon)---30多岁的来自多伦多的饭店经理汤普森(Sabrina Thompson)称，当与爱人分手後，她将自己的订婚钻戒放在分类信息网站Craigslist上出售。

汤普森希望这枚半克拉的钻戒能卖出1,800加元(1,800美元)，她说这笔钱将有助於她继续生活。

她对路透表示：“他说我可以留着它，但我原本也不打算还给他。如果下个月卖不出去，我可能会去典当行当掉它。”

专家表示，越来越多的人，尤其在北美都有这样的打算。与其沉溺在对一段失败感情及故人的回忆中，他们现在选择对他们的钻石进行“再利用”。

以色列Tacy Ltd公司顾问祖海尔(Chaim Even-Zohar)表示：“你没钱支付医疗保险，没钱还抵押贷款，所以你会去典当行当掉了你的珠宝和钻石。”

眼下优质原钻变得愈发难求亦愈难开采，上述趋势则在宝石业激起涟漪。

祖海尔在加拿大勘探开发者协会年会(PDAC)上表示，二手钻石的不断涌入也意味着，尽管供应有限，但钻石价格或在长期内处於停滞状态。该年会上周在多伦多举行。

分析人士预计，全球经济的疲软使欧洲和北美民众的可支配收入减少，钻石价格将在短期内下滑。但祖海尔的预测，似乎印证了外界对二手钻石将给勘探商和矿商带来持续数年影响的担忧。

他说，现有数据已显示出这一趋势。2011年，原钻市场价值约152亿美元，2012年可能会减少约10-13%。同时，Even-Zohar预计今年将会有价值10亿美元的二手钻石回归市场。

多伦多珠宝商奥利弗(Russell Oliver)称，在他的店里流入流出的钻石比以往任何时候都多。

他说：“我不能说离婚的人多了，或者说转手钻石的人多了。我也不能说这是为什麽，但是在去年，我买了非常多的钻石。”

奥利弗估计，他去年购进的钻石比之前年份多30%。

Salmon Partners公司分析师戈尔迪(Raymond Goldie)称：“男士仍在为女士购买钻石，但价格不像过去那麽贵了。”

同时因为人口老龄化以及经济前景不确定等因素，传统的钻石市场正失去往日光泽。

奢侈品零售商蒂芙尼(Tiffany & Co)1月称，美国和欧洲假日季钻石销售明显减弱，导致零售商不得不调低全年预期。

但是在亚洲，则是另一番景象。据BMO Capital Markets数据，2010年中国抛光钻石需求上升25%，印度上升31%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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