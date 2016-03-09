焦点：小矿企欲借金价反弹东风掀起新一轮融资热潮

路透伦敦3月8日 - 今年黄金价格两位数的反弹为小矿企打开了机遇之门，这些企业可借机出售未来产出或者是向市场融资，用于偿债并改善资产负债表。

大宗商品价格重挫曾令矿企饱受打击，迫使其减少就业岗位、资本支出以及分红派息。

然而金融和经济乱象丛生引起了投资者担忧，加上市场习惯于美国推迟加息的前景导致美元走软，今年金价已经累计上涨近20%。

出售远期这样的对冲活动一般是为了以预定价格锁定收入，是防范价格下跌的一种保护措施。

加拿大皇家银行股市分析师Tyler Broda称，通过对冲或筹资，企业不仅可以防备金价可能出现的回落，还可以预先消除本币兑美元汇率波动的影响。黄金以美元计价。

“可能会有更多对冲和更多股票发行...如果你想用来保护资产负债表，对冲是一种审慎策略，”Broda表示。

采用这两种策略主要是较小型矿商，在长达三年的价格下跌后他们希望保障自己的未来。

迄今为止，采取对冲策略的公司包括伦敦上市的Acacia Mining ACA.L。该公司以每盎司1,150-1,290美元的价格卖出13.6万盎司坦桑尼亚Buzwagi金矿2016年出产的黄金，旨在消除金价潜在跌势带来的现金流风险。

南非Harmony Gold (HARJ.J)针对大约三分之一的今年预估黄金销售额，进行了本币汇率对冲。

筹集资本的公司包括加拿大Kinross Gold (K.TO)和澳洲Beadell Resources (BDR.AX)，前者筹资2.5亿美元以偿还债务，后者筹资5,000万澳元(3,710万美元)，用于勘探和偿还部分债务。

摩根资产管理自然资源基金经理Neil Gregson称，部分人士可能认为这是他们锁定未来六至12个月的生命线的最好机会。

“对于那些想让资产负债状况更加稳健的公司来说，首先要做的就是发售股票，然后，如果金价上涨大约200美元或更高，对冲操作方面可能看到更多行动，”他补充说。

但拥有较高评级的公司，如Randgold Resources(RRS.L)、纽蒙特矿业(Newmont Mining) (NEM.N)以及Goldcorp (G.TO)，传统而言不做对冲。

“说到对冲或融资，很多中等规模公司不会参与市场，因为投资者不喜欢，过去他们曾被害得不轻，”Craton Capital黄金基金经理Markus Bachmann表示。

大型黄金矿业企业，如Barrick Gold (ABX.TO)和AngloGold Ashanti(ANGJ.J)在金价12年牛市期间了结对冲操作，损失数以十亿美元计。金价曾在2011年刷新纪录，逼近每盎司2,000美元。

“企业逐渐意识到他们可能需要注重精良运作和保持或提升利润率，虽然他们从未真正学会这样做，”Bachmann说。(完)