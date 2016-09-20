专访：纽蒙特矿业CEO称要到第四季才能完成出售印尼铜矿股权

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透科罗拉多斯普林斯9月19日 - 纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)执行长(CEO)Gary Goldberg周一表示，要到今年第四季才能完成出售印尼Batu Hijau铜矿股权的交易，并称审批过程复杂。
纽蒙特矿业6月30日同意以多达13亿美元将印尼业务48.5%的经济权益出售给一印尼财团。当时纽蒙特矿业表示，预计第三季完成这项交易。
在该交易宣布后就有一些分析师表达了担忧，认为其完成条件--包括该矿获得有效出口许可证--对交易构成风险。
“可能要到第四季初期。通过各种审批很复杂，”Goldberg在接受采访时说。
“总是会有情况出现，我们控制不了一切。但随着我们完成这些事情...现在我认为取得成功的可能性提高，”他说。
Goldberg表示，买方PT Amman Mineral Internasional仍有购买这项资产的动力，印尼政府也支持，而且纽蒙特矿业与该矿工人就交易条件达成协议。
他未详细说明还需要进行哪些审批。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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