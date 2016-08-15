焦点：矿业股涨势难掩行业困局 投资经理难言乐观

路透伦敦8月15日 - 矿产股投资者未来数年都可能面临回报疲弱的状况，因为股市及工业金属价格上涨缓解了企业重组和抑制供应过剩的压力。

众所周知，矿业领域在繁荣时期过度投资，而随着经济减速及需求减弱，投资锐降，但一些企业表示，他们已经从中汲取了教训，正努力削减债务并控制支出。

矿业股自1月所及的数年低点已涨逾一倍，分析师认为，这种反弹与中国金融刺激举措带来的廉价资金有关，并不是因为工业金属需求从根本上改善。

这股涨势让那些资产负债表脆弱的企业稍获喘息，免于破产和合并，虽然分析师称需要进行破产和合并来应对需求下降。实力弱小企业勉强维持生产，会增加库存，矿业停滞期可能因此延长。

“我们看到矿业领域产能严重过剩，需削减产能才能看到基本面改善，这大概需要三年时间。因此我们对该行业持谨慎观点，”Hermes Investment Management高级投资经理Lewis Grant表示。

他说，他对规模较小的企业尤其谨慎，看好投资黄金的矿企，比如Randgold Resources (RRS.L)，因为黄金是一项避险投资。

受全球最大原材料市场中国的需求推动，大宗商品市场在进入新千年不久后蓬勃发展。但在市场认识到中国需求并没有之前预计得那么大之后，大宗商品市场在铜市带领下于2011年初开始下滑。

今年1月，随着对中国需求以及矿业企业疲软资产负债表的担忧达到顶点，矿业企业的总市值降至不到3,000亿美元，较2011年3月的1.1万亿(兆)美元暴跌75%。据明晟全球矿业指数显示，矿业企业的市值在1月之后回升至4,800亿美元。

包括嘉能可(GLEN.L)、必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)、力拓(RIO.AX) (RIO.L)和英美资源集团(AAL.L)在内的矿业企业，均已宣布出售资产，并表示他们正专注于降低成本。

但资产出售需要时间，此外业内消息人士说，某些矿业资产已暂停出售。

据熟悉情况的人士称，嘉能可已暂停出售一处铜矿。

该公司的一位发言人上周拒绝置评，但嘉能可曾多次表示，公司的政策是只有获得合适的价格才会出售。

“如果像1月那样的情况持续六个月，那么清理铁矿石等大宗商品的过剩供应将任重道远，但中国的刺激措施意味着我们会回到起点，”投行Liberum Capital的分析师Richard Knights说。

分析师表示，在可预计的未来，铁矿石过剩情况料将持续，因市场供应严重过剩，而企业仍在继续生产。

随着中国刺激政策的影响减弱，他们对铜的看法也变得悲观。

“在出现新一波大宗商品牛市之前，(市场)还需要有进一步下滑，这些企业当中有部分还得进一步勒紧裤腰带，”美国对冲基金Livermore Partners主管David Neuhauser说。

**紧迫性不再**

Livermore表示，其持有嘉能可股票，同时卖空英美资源。

分析师称，嘉能可和英美资源一样，都位列债务负担最大的主要矿产商行列，分析师还讨论了英美资源被收购的可能。

像力拓这样债务负担较轻的企业，虽然可能寻求扩张，但也会小心翼翼，避免在收购其它公司时支出过多。

力拓在2007年斥资380亿美元收购加拿大铝业，当时正处于大宗商品荣景的最高点，这宗交易被分析师认为是整个行业最糟糕的一宗。

作为首家因市场放缓而遭受重大打击的矿业公司，力拓不得不进行改革，7月初刚刚到任的新执行长夏思杰(Jean-Sebastien Jacques)本月表示，在这样一个资本密集型行业中，当务之急是要维持较强的资产负债表。

力拓已拟定保守的资本支出计划，今年资本支出将低于40亿美元，明年及后年则分别为50亿和55亿美元。而2012年时资本支出曾达174亿美元，那时业内盛行增产。

基金经理称，这种新限制与股东对物有所值的要求很吻合。

“由于大家对已持续有一段时间的行业下滑记忆犹新，大多数投资者将施压矿企不要重蹈覆辙，不要过度扩张。”

嘉能可甚至做出更进一步的表态，执行长格拉森博格称增长率应重新定义为每股现金流而不是产量。

投资圈子虽然承认矿企态度已有所转变，但对他们能做到什么程度仍半信半疑。

“他们都是建筑商和工程师，喜欢大举挖地。这种心态是很难克服的，”一位要求匿名的业内人士称。(完)